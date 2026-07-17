Con una interna cada vez más tensa, ahora Patricia Bullrich le pidió a Victoria Villarruel que renuncie

En tanto, en el Gobierno aseguran que la maniobra de la vicepresidenta para postergar la sesión tuvo una clara "mala intención" para bloquear la agenda del Ejecutivo.

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A su vez Villarruel cuestionó con dureza el proyecto que abre las puertas a la extranjerización de tierras sin restriccion y acusó al Gobierno (del que sigue formando parte a pesar de las peleas internas) de pretender "vender el país" y "rifar" la soberanía territorial.

"No se desarrolla nada, están cerrando pymes todos los días y ustedes están en Narnia", fustigó la vicepresidenta en el intercambio privado.

La discusión filtrada completa

Esta es la transcripción de los chats filtrados entre Villarruel y Bullrich, según reveló Infobae:

– Victoria Villarruel: “Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial”.

– Patricia Bullrich: “Para festejarlo”.

– VV: “Para vender el país. Nadie quiere festejar en el Senado. Que cada senador lo festeje en su provincia, con su familia, no votando una ley que es indignante por el capítulo de tierras”.

– PB: “Para vos. Para nosotros cambiar el país es el desafío”.

– VV: “Y lo cambiás vendiendo tierras. Cómo se nota que la integridad territorial no les importa nada”.

– PB: “Ni se venden tierras. Se desarrolla el país”.

– VV: “No se desarrolla nada, están cerrando pymes todos los días y ustedes están en Narnia. La gente no tiene para comer. Están endeudados. Vayan a los pueblos en vez de digitar todo desde un despacho”.

– PB: “Yo estoy bien en la realidad. Y los argentinos quieren progresar, no ser más subdesarrollados, populistas, pobres. Cuántos kirchneristas habrán ido al Mundial”.

– VV: “Uds. nos quieren rifar. No seas hipócrita. Igual no nos vamos a poner de acuerdo. Vos ya tomaste partido y yo tomo partido por Argentina. Preguntale a Viola, que se debe haber encontrado con ellos allá”.

– PB: “Si no te gusta, renunciá. Es lo que deberías hacer si escribís lo que escribís”.

– VV: “A mí también me votaron. Y no te votaron a vos. Así que agua y ajo. Lo que escribo es la realidad de la ley que vos estás empujando por obsecuente”.

– PB: “A mí me votaron 6.600.000 y después el 51% de la Ciudad”.

– VV: “Bueno, buena suerte, llegaste tarde y te querés venir a hacer la viva. Andá a chuparle las medias a Karina”.

– PB: “¡Chau! Chau, comienzo y fin de una corta vida política”.

– VV: “Problema mío. Ser un parásito y casta como vos no es mi ejemplo de vida. Chau”.

– PB: “Perdón, estaba festejando. Pero los buenos, como Messi, somos capaces de jugar muchos mundiales. Y para tu récord, nunca pensé que eras tan mal educada”.