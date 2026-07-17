Con una interna cada vez más tensa, ahora Patricia Bullrich le pidió a Victoria Villarruel que renuncie
La filtración de la discusión entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel dejó al desnudo, como nunca antes, el quiebre irreconciliable en La Libertad Avanza.
Los ecos por la fuerte discusión que mantuvieron por WhatsApp Patricia Bullrich y Victoria Villarruel, y que se filtró en la previa de la sesión en el Senado en la que el oficialismo buscaba levantar todo límite a la extranjerización de tierras, siguen generando ruido al interior del oficialismo.
La Libertad Avanza no logró ayer imponer su voluntad y debió posponer el debate para seguir negociando con las fuerzas aliadas los votos que todavía le son esquivos.
La presión de Villarruel por suspender el debate -con el argumento de que los senadores debían celebrar el pase a la final en sus provincias- encontró un muro infranqueable en la jefa del bloque oficialista que defendió la necesidad de avanzar con el polémico proyecto calificado por la oposición de "entreguista" y "hecho a la medida de los tecnomagnates" que Javier Milei intenta seducir para que inviertan en el país.
"Millones de argentinos nos votaron para transformar la Argentina. El que llegó con este proyecto y no está dispuesto a defenderlo, debería dar un paso al costado", disparó Buillrich poco después de que la sesión fracasara y se acordara un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto.
A su vez, y tras la difusión pública de los mensajes privados que habían intercambiado, la vicepresidenta salió a marcar territorio y negó haber sido quien los filtró. "Yo no filtro conversaciones privadas. Menos las pongo en grupos de chats o llamo a periodistas para hacer notas", disparó en la red X, y remarcó que esa maniobra responde a "métodos usuales de la casta".
En tanto, en el Gobierno aseguran que la maniobra de la vicepresidenta para postergar la sesión tuvo una clara "mala intención" para bloquear la agenda del Ejecutivo.
A su vez Villarruel cuestionó con dureza el proyecto que abre las puertas a la extranjerización de tierras sin restriccion y acusó al Gobierno (del que sigue formando parte a pesar de las peleas internas) de pretender "vender el país" y "rifar" la soberanía territorial.
La discusión filtrada completa
Esta es la transcripción de los chats filtrados entre Villarruel y Bullrich, según reveló Infobae:
– Victoria Villarruel: “Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial”.
– Patricia Bullrich: “Para festejarlo”.
– VV: “Para vender el país. Nadie quiere festejar en el Senado. Que cada senador lo festeje en su provincia, con su familia, no votando una ley que es indignante por el capítulo de tierras”.
– PB: “Para vos. Para nosotros cambiar el país es el desafío”.
– VV: “Y lo cambiás vendiendo tierras. Cómo se nota que la integridad territorial no les importa nada”.
– PB: “Ni se venden tierras. Se desarrolla el país”.
– VV: “No se desarrolla nada, están cerrando pymes todos los días y ustedes están en Narnia. La gente no tiene para comer. Están endeudados. Vayan a los pueblos en vez de digitar todo desde un despacho”.
– PB: “Yo estoy bien en la realidad. Y los argentinos quieren progresar, no ser más subdesarrollados, populistas, pobres. Cuántos kirchneristas habrán ido al Mundial”.
– VV: “Uds. nos quieren rifar. No seas hipócrita. Igual no nos vamos a poner de acuerdo. Vos ya tomaste partido y yo tomo partido por Argentina. Preguntale a Viola, que se debe haber encontrado con ellos allá”.
– PB: “Si no te gusta, renunciá. Es lo que deberías hacer si escribís lo que escribís”.
– VV: “A mí también me votaron. Y no te votaron a vos. Así que agua y ajo. Lo que escribo es la realidad de la ley que vos estás empujando por obsecuente”.
– PB: “A mí me votaron 6.600.000 y después el 51% de la Ciudad”.
– VV: “Bueno, buena suerte, llegaste tarde y te querés venir a hacer la viva. Andá a chuparle las medias a Karina”.
– PB: “¡Chau! Chau, comienzo y fin de una corta vida política”.
– VV: “Problema mío. Ser un parásito y casta como vos no es mi ejemplo de vida. Chau”.
– PB: “Perdón, estaba festejando. Pero los buenos, como Messi, somos capaces de jugar muchos mundiales. Y para tu récord, nunca pensé que eras tan mal educada”.
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