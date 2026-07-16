Victoria Villarruel y Patricia Bullrich se tiraron con todo tras la épica remontada de la Selección
La vicepresidenta Victoria Villarruel intentó postergar la sesión de este jueves y chocó con la oposición de la titular del bloque libertario en el Senado.
La vicepresidenta Victoria Villarruel y la titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, se cruzaron con dureza en la noche del miércoles tras la victoria de la selección ante Inglaterra por el pase a la final de la Copa del Mundo.
Es que Villarruel, eufórica por la épica remontada, intentó suspender la sesión prevista para este jueve en la que el oficialismo pretende abrir la puerta a la extranjerización sin límites del territorio nacional, pero se encontró con la férrea oposición de Bullrich, y allí se inició una discusión a través de WhatsApp.
Todo comenzó, según consignó La Nación cuando la vicepresidenta planteó por WhatsApp consultó "¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial?", a lo que Bullrich respondió: "Para festejarlo".
Sin embargo, Villarruel redobló la apuesta y le espetó: "Para vender el país", y añadió: "Nadie quiere festejar en el Senado" y propuso que cada legislador celebre en su provincia, y no "votando una ley que es indignante", habida cuenta de que la iniciativa elimina restricciones para que los extranjeros compren tierras en el país.
Pero Bullrich no se quedó atrás y retrucó: "Para vos. Para nosotros cambiar el país es el desafío". A lo que Villarruel señaló: "Y lo cambiás vendiendo tierras. Cómo se nota que la integridad territorial no les importa nada".
"Ustedes nos quieren rifar, no seas hipócrita. Igual, no nos vamos a poner de acuerdo. Vos ya tomaste partido y yo tomo partido por Argentina", disparó Villarruel.
En el final del intercambio, Bullrich subrayó: "Si no te gusta, renunciá". Es lo que deberías hacer si escribís lo que escribís", y Villarruel contestó: "A mí también me votaron y no te votaron a vos, así que agua y ajo".
"A mí me votaron 6.600.000 y después el 51 por ciento de la Ciudad", subrayó la ex ministra de Seguridad, pero la réplica de la vicepresidenta fue contundente: "Andá a chuparle las medias a Karina".
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