Victoria Villarruel y Patricia Bullrich se tiraron con todo tras la épica remontada de la Selección

"Ustedes nos quieren rifar, no seas hipócrita. Igual, no nos vamos a poner de acuerdo. Vos ya tomaste partido y yo tomo partido por Argentina", disparó Villarruel.

En el final del intercambio, Bullrich subrayó: "Si no te gusta, renunciá". Es lo que deberías hacer si escribís lo que escribís", y Villarruel contestó: "A mí también me votaron y no te votaron a vos, así que agua y ajo".

"A mí me votaron 6.600.000 y después el 51 por ciento de la Ciudad", subrayó la ex ministra de Seguridad, pero la réplica de la vicepresidenta fue contundente: "Andá a chuparle las medias a Karina".