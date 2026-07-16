Mundial 2026: árbitro confirmado para la final de la Selección Argentina vs. España
La FIFA anunció las autoridades para la gran final del Mundial 2026. El esloveno Slavko Vincic será el árbitro del duelo entre Argentina y España.
A pocas horas del choque decisivo, la organización del Mundial 2026 dio a conocer la terna arbitral. El encargado de impartir justicia en el esperado partido entre la Selección Argentina y España será el esloveno Slavko Vincic, quien liderará el equipo oficial en el New York New Jersey Stadium.
Los asistentes para la final de la Selección Argentina
IMPORTANTE: El Gobierno oficializó el Decreto N° 140/26 y hay feriado desde las 15 horas para ver a la Selección Argentina
Según la información brindada de manera oficial, el juez principal de Eslovenia estará acompañado por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic, quienes funcionarán como el asistente número uno y el asistente número dos, respectivamente, sobre el campo de juego.
Por otro lado, el cuarto árbitro designado para la gran definición será Adham Makhadmeh, oriundo de Jordania, mientras que su compatriota Mohammad Alkalaf actuará como el árbitro asistente de reserva. Este equipo arbitral tendrá la inmensa responsabilidad de controlar las acciones el próximo 19 de julio a partir de las 15:00 (EDT).
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