Senado: Patricia Bullrich pidió el cuarto intermedio y el Gobierno no pudo avanzar con la Ley de Tierras
De esta manera, el Senado -presidido por Victoria Villarruel- volverá a debatir esta norma libertaria el próximo 6 de agosto.
El Senado sesionó este jueves, desde el mediodía, en lo que fue su último encuentro antes del receso de invierno. El tema central fue el debate del proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada", una iniciativa clave para el oficialismo desde que la presentó en abril.
Con esta ley, el Gobierno busca eliminar los topes vigentes a la venta de tierras rurales a extranjeros.
Lo cierto es que, ante la falta de votos para avanzar, Patricia Bullrich pidió un cuarto intermedio hasta el próximo 6 de agosto, que fue aprobado con 62 votos positivos, 3 negativos y 1 abstención. De esta manera, la norma que intenta aprobar el Gobierno se discutirá dentro de tres semanas.
Cabe señalar que el proyecto contempla modificaciones profundas a la ley de Tierras, la del Manejo del Fuego y los marcos regulatorios de desalojos y expropiaciones, otorgándole a los gobernadores la facultad de autorizar la venta ilimitada de tierras a compradores del exterior.
Claves del proyecto libertario
El proyecto denominado por el Ejecutivo como ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tiene entre sus reformas:
Expropiaciones
- En caso de expropiación, establece que "la utilidad pública será de interpretación restrictiva".
- Se considerará indemnización por el lucro cesante cuando sea "consecuencia directa e inmediata de la expropiación". "No habrá transferencia de dominio sin previo pago íntegro de la indemnización correspondiente"
- Fija el plazo límite de "ocupación temporánea anormal" en un máximo de 90 días.
Desalojos
- Se amplía la posibilidad de desalojo para "todo sujeto que invoque un derecho o interés legítimo afectado". "El juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuese verosímil".
- Se garantizan hasta 10 días para ofrecer una solución habitacional en caso de que el desalojo involucre "la presencia de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo".
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