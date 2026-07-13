Patricia Bullrich: "La oposición usa el Mundial 2026 para hacer campaña anti-reelección"

En la misma línea, Bullrich justificó en diálogo con LN+ la oferta del presidente Milei para que la selección, al regresar al país, pueda usar la Casa Rosada para saludar a la gente que los va a vitorear.

“Esta lógica de creer que si vienen a la Casa Rosada apoyan al Gobierno, es una teoría que nunca se probó; es una teoría estúpida. La gente evalúa al Gobierno por sus políticas, eso es una cosa, y alentar a la selección es otra”, manifestó.