Confirmado: Javier Milei y Mauricio Macri vuelven a compartir milaneses en la Quinta de Olivos
Apremiados por recuperar la gobernabilidad, el Presidente recibirá al titular del PRO en privado para recomponer la carnalidad del vínculo en medio de las tensiones económicas y políticas que atraviesa la gestión libertaria.
En medio de la crisis política y económica que atraviesa el gobierno de Javier Milei, se confirmó que el Presidente volverá a reunirse con Mauricio Macri, luego del encuentro que ya mantuvieron el domingo pasado, con el objetivo de recomponer el vínculo político tras los roces de los últimos meses.
El encuentro se producirá este viernes en la Quinta de Olivos, urgencia explicada por los viajes en breve que ambos tienen planeados: el sábado, el jefe de Estado viajara a Entre Ríos para continuar con campaña electoral que encabeza de cara al 26 de octubre, y el expresidente hacia el exterior desde el domingo, según trascendió.
Si bien todavía no se confirmó la hora en la que se producirá el nuevo encuentro, se prevén dos potenciales tandas horarias: alrededor del mediodía o, más probablemente, a última hora de la tarde o hacia la noche, para que puedan compartir las “famosas milanesas para soñar un país juntos”, como alguna vez declaró Macri.
Objetivo: recuperar la gobernabilidad junto a viejos aliados
El domingo pasado se produjo la primera reunión entre Javier Milei y Mauricio Macri tras un año de desencuentros desencadenados por la tensión política que alcanzó su clímax con la elección porteña de mayo último, cuando La Libertad Avanza (LLA) no aceptó aliarse al PRO para imponerse a los candidatos de Jorge Macri en su propio bastión. Algo que Karina Milei, sobre todo, anhelaba.
En ese momento, Mauricio lanzó duras críticas contra el partido violeta por supuesta campaña sucia contra su candidata Silvia Lospennato, mientras que Javier lo tildó de "llorón" en el mismo día de la votación, dejando casi en el olvido los habituales encuentros en los que ambos degustaban el famoso menú de milanesas con ensalada.
Pero en el marco de los numerosos traspiés políticos y económicos que comenzó a acumular el oficialismo tras el triunfo electoral en la Ciudad, que parecen no tener fin, y por expreso pedido del Tesoro de los Estados Unidos y el FMI, el Gobierno decidió retomar el vínculo para “restablecer la gobernabilidad” que ha perdido.
La necesidad tiene cara hereje, y ahora Milei se ha calzado su mejor máscara de apóstata para restablecer tanto la relación “carnal” con el PRO y su titular, como con los espacios políticos y gobernadores -dialoguistas hasta no hace mucho- que abandonaron el barco libertario por los infinitos insultos y humillaciones que sufrieron.
