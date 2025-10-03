Confirmado: Javier Milei y Mauricio Macri vuelven a compartir milaneses en la Quinta de Olivos

En ese momento, Mauricio lanzó duras críticas contra el partido violeta por supuesta campaña sucia contra su candidata Silvia Lospennato, mientras que Javier lo tildó de "llorón" en el mismo día de la votación, dejando casi en el olvido los habituales encuentros en los que ambos degustaban el famoso menú de milanesas con ensalada.

Pero en el marco de los numerosos traspiés políticos y económicos que comenzó a acumular el oficialismo tras el triunfo electoral en la Ciudad, que parecen no tener fin, y por expreso pedido del Tesoro de los Estados Unidos y el FMI, el Gobierno decidió retomar el vínculo para “restablecer la gobernabilidad” que ha perdido.

La necesidad tiene cara hereje, y ahora Milei se ha calzado su mejor máscara de apóstata para restablecer tanto la relación “carnal” con el PRO y su titular, como con los espacios políticos y gobernadores -dialoguistas hasta no hace mucho- que abandonaron el barco libertario por los infinitos insultos y humillaciones que sufrieron.