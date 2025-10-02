Hasta Luis Majul le pidió la renuncia a José Luis Espert: "La explicación es insuficiente"

Tras continuar exigiendo "que se baje", el periodista explicó: "'No, pero no hay tiempo porque la boleta...'. Que se baje. Que se baje. ¿Y por qué? Voy a dar mi argumento, porque si no el daño que le va a terminar haciendo al gobierno en general, al país también, eh, al país también con el ruido que genera. Al gobierno en general y a Javier Milei, al presidente en particular va a ser descomunal, desproporcionado".

Respecto a la mencionada entrevista en A24, Majul sostuvo que "la explicación a medias que dio ayer ante Pablo Rossi primero y ante Santiago Fioriti, después es insuficiente".

José Luis Espert voló 35 veces en aviones de Fred Machado

La Justicia comprobó que uno de los máximos aliados a Javier Milei voló 35 veces en aviones del narcotraficante Fred Machado y no sólo una, como él admitió oportunadamente.

Así lo comprobó el juez Marcelo Martínez De Giorgi, al respecto del vínculo entre Espert y Fred Machado (acusado de lavado y condenado en Estados Unidos por narcotráfico). Los viajes se realizaron durante la campaña presidencial de 2019 y significan una cifra que contrasta fuertemente con la única vez que el legislador había reconocido públicamente haber volado.

En el expediente judicial, Espert finalmente admitió: "En algunas oportunidades utilicé, con fines electorales, aviones que -según se estableció ahora- directa o indirectamente pertenecerían a esta persona, según se supone".