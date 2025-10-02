Hasta Luis Majul le pidió la renuncia a José Luis Espert: "La explicación es insuficiente"
En un duro editorial, el periodista oficialista aseguró que si el candidato no baja su candidatura, le va a hacer "daño" al Gobierno.
En medio del escándalo por presuntos vínculos con Fred Machado, el empresario acusado de tener nexos narcos, el candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, se va quedando cada vez con menos banca, y hasta el periodista Luis Majul pidió explicaciones o que se baje.
"Que lo explique, o que renuncie, o que se baje. Repito, que Espert responda que las acusaciones son mentiras o que renuncie", expresó Majul, periodista oficialista, en un duro editorial.
El diputado libertario viene de dar un entrevista en A24 en la que fue consultado en varias ocasiones por la presunta transferencia de Machado, pero en todas las veces se negó a responder, generando todavía más polémica al respecto.
"¿Está claro? O responde claramente que él no recibió los $200.000 dólares que puso Fred Machado, acusado del delito de narcotráfico y lavado para la campaña de las elecciones 2019 o que renuncie a la candidatura de diputado nacional", insistió el conductor.
Tras continuar exigiendo "que se baje", el periodista explicó: "'No, pero no hay tiempo porque la boleta...'. Que se baje. Que se baje. ¿Y por qué? Voy a dar mi argumento, porque si no el daño que le va a terminar haciendo al gobierno en general, al país también, eh, al país también con el ruido que genera. Al gobierno en general y a Javier Milei, al presidente en particular va a ser descomunal, desproporcionado".
Respecto a la mencionada entrevista en A24, Majul sostuvo que "la explicación a medias que dio ayer ante Pablo Rossi primero y ante Santiago Fioriti, después es insuficiente".
José Luis Espert voló 35 veces en aviones de Fred Machado
La Justicia comprobó que uno de los máximos aliados a Javier Milei voló 35 veces en aviones del narcotraficante Fred Machado y no sólo una, como él admitió oportunadamente.
Así lo comprobó el juez Marcelo Martínez De Giorgi, al respecto del vínculo entre Espert y Fred Machado (acusado de lavado y condenado en Estados Unidos por narcotráfico). Los viajes se realizaron durante la campaña presidencial de 2019 y significan una cifra que contrasta fuertemente con la única vez que el legislador había reconocido públicamente haber volado.
En el expediente judicial, Espert finalmente admitió: "En algunas oportunidades utilicé, con fines electorales, aviones que -según se estableció ahora- directa o indirectamente pertenecerían a esta persona, según se supone".
