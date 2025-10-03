El reclamo de intendentes de todo el país a Javier Milei: "El rumbo económico debe cambiar"

Asimismo, la Federación da cuenta de un mayor ajuste de recursos para los municipios del país en el Presupuesto 2026 que, según considera, “no se discute colectivamente” sino que “se impone y consolida un modelo injusto que concentra privilegios y multiplica desigualdades”.

milei Javier Milei.

“Los recursos que se transferirán a las provincias (y, por ende, a los municipios que las componemos) son, en términos reales, un 36,7% menores que lo proyectado para este año, en el que ya nos quitaron más del 80% de los fondos educativos, entre otros, que recibíamos hasta fines de 2023”, detalla.

Además, la FAM rechaza el ajuste a las universidades y el Hospital Garrahan mediante vetos que este mismo jueves fueron rechazados por el Congreso, al tiempo que dan cuenta del “abandono” por parte del Poder Ejecutivo de “la obra pública nacional, que afecta directamente a las economías de cada ciudad, a la producción, al turismo y la seguridad de los municipios”.

En este escenario, los intendentes señalan también que no puede haber democracia plena con la “proscripción” de Cristina Fernández de Kirchner, al tiempo que reiteran el pedido de una reunión con el jefe de Estado.

“El rumbo económico debe cambiar de manera urgente, porque el camino elegido sólo conduce a más pobreza, más exclusión y más injusticia. El pueblo argentino merece otro destino: uno de esperanza, de soberanía y de dignidad”, remarca la FAM.