Corrientes: polémico video de Lisandro Almiron dentro del cuarto oscuro en plena elección

"Flaco, ganaron el balotaje en 2023, ahora no busquen excusas"; "Re difícil agarrar la boleta que dice La Coima Avanza y meterla en el sobre"; "Que hacen 3 personas en un cuarto oscuro??? y uno siendo el candidato??? Solo pueden entrar el presidente y fiscales !!!!!"; "Pero no saben leer en Corrientes? O es que les dan solo 3 segundos para agarrar una boleta, cerrar el sobre y salir?"; "Che digo el Voto es secreto y no se puede filmar en el cuarto oscuro? Van a anular el voto de Lisandro Almiron???, fueron alguno de los comentario que tuvo la publicación en X.

Hasta el momento, las autoridades electorales no se pronunciaron sobre el hecho.

Resultados de las elecciones en Corrientes: cómo seguir el escrutinio

Más de 950 mil personas estaban habilitados para votar en la elección provincial de Corrientes que se celebra este domingo, cuando se definirán el gobernador y legisladores correntinos, además de autoridades municipales en 73 distritos.

En la jornada electoral se decidirá la sucesión del gobernador Gustavo Valdés, 15 bancas en la Cámara de Diputados y 5 en el Senado provincial, así como intendentes y otros funcionarios en municipios como Corrientes capital, Goya, Paso de los Libres, Santo Tomé, Curuzú Cuatiá, Bella Vista y Mercedes.

Por la gobernación competirán siete fórmulas, la principal de ellas motorizada por el radical Valdés, que impulsa la figura de su hermano Juan Pablo, acompañado en el frente oficialista Vamos Corrientes por Néstor Pedro Braillard Poccard, actual vicegobernador.

El mandatario correntino no puede ir por la reelección, ya que fue electo en ese cargo por dos períodos consecutivos, pero participará en la elección como cabeza de lista en la categoría de senadores provinciales.

En la vereda de enfrente, el peronismo espera recuperar terreno en tierras correntinas con la figura de Martín “Tincho” Ascúa, intendente de Paso de los Libres y quien estará secundado por César Daniel Lezcano.

El candidato del PJ llega con el respaldo de Cristina Fernández de Kirchner, quien formó parte de la presentación de la candidatura de Ascúa, en lo que fue su último acto partidario antes de la sentencia por la causa Vialidad.

Por su parte, La Libertad Avanza (LLA) apostó por presentar candidato propio en esa provincia mesopotámica e impulsa la figura del diputado Claudio Lisandro Almirón junto a Evelyn Karsten; mientras que Encuentro por Corrientes (ECO) promueve al exgobernador Ricardo Colombi y Martín Barrionuevo como vice.

Todas las fórmulas para gobernador y vice en Corrientes

Las siete fórmulas oficializadas en Corrientes para competir por la gobernación son:

Vamos Corrientes: Juan Pablo Valdés y Néstor Pedro Braillard Poccard

Juan Pablo Valdés y Néstor Pedro Braillard Poccard Limpiar Corrientes: Martín Ascúa y César Lezcano

Martín Ascúa y César Lezcano La Libertad Avanza: Claudio Lisandro Almirón y Evelyn Karsten

Claudio Lisandro Almirón y Evelyn Karsten Encuentro por Corrientes – ECO: Horacio Colombi y Martín Barrionuevo

Horacio Colombi y Martín Barrionuevo Partido De la Esperanza: Adriana Vega y Andrés Barboza

Adriana Vega y Andrés Barboza Partido Ahora: Carlos Romero y Ana Casaro Quiñones

Carlos Romero y Ana Casaro Quiñones Cambiá Corrientes: Sonia López y Raúl Dal Lago

A qué hora se conocen los primeros resultados y cómo chequear el escrutinio

La Junta Electoral de la Provincia de Corrientes comunicó oficialmente que los primeros datos del escrutinio provisorio comenzarán a difundirse a partir de las 21:00 horas de este domingo.

El organismo electoral habilitó un sitio web oficial para seguir en vivo la carga de datos del escrutinio provisorio. Los resultados podrán consultarse en la siguiente dirección: