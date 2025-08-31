Duro golpe para La Libertad Avanza en las elecciones de Corrientes: cuarto y con menos del 10%

En este marco, el candidato de LLA se ubicaba en el cuarto lugar con 8% de los votos, lejos del oficialista Juan Pablo Valdés y del peronista Martín “Tincho” Ascúa.

De acuerdo con los primeros datos del escrutinio provisorio, Valdés, hermano del actual gobernador, se imponía con el 52,61% de los votos, seguido por el peronista que reunía el 20,1, y Ricardo Colombi, con el 17,27.

"Primera elección a Gobernador con la estrategia Karina-Lule de 'ir con los propios'. Rechazaron la unidad con el oficialismo provincial de Valdés y eligieron al diputado Lisandro Almirón. Quedó cuarto. Y asumieron el costo de perder un aliado en el Congreso", analizó el periodista Manu Jove.