Mapa en vivo de las lluvias y tormentas del lunes en Buenos Aires: a qué hora puede caer granizo en el AMBA
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias para la jornada de este lunes en el AMBA: puede caer granizo y hay alerta amarilla.
El noveno mes del año comenzará con problemas por el clima en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde se anuncian lluvias y tormentas fuertes, con posible caída de granizo, este lunes 1 de septiembre de 2025, motivo por el cual el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para la región.
Las lluvias podrían mantenerse durante toda la jornada de este lunes aunque lo peor se espera entre las 6 y las 9 de la mañana de este primero de septiembre en la zona del AMBA.
Lluvias y alerta amarilla
Este lunes AMBA y el resto de la provincia de Buenos Aires estarán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual, según informó el organismo oficial.
Pese a que las lluvias más fuertes se esperan antes, la posibilidad de la caída de granizo se dará alrededor de las 8 de la mañana de esta jornada.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario