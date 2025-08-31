Tras el escándalo por coimas, el Gobierno pasa su primera prueba electoral: Corrientes ya vota

El cierre de campaña de la alianza oficialista contó con el respaldo de los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el candidato a diputado nacional por Córdoba Juan Schiaretti. Ambos se mostraron este jueves junto a Valdés, con el objetivo de apuntalar la agenda federal por la que pujan desde el flamante espacio Provincias Unidas, que no termina de definirse con relación al oficialismo nacional.

hermanos valdés corrientes El actual gobernador Gustavo Valdés (der.) impulsa la candidatura de su hermano Juan Pablo (izq.).

En la vereda de enfrente, el peronismo espera recuperar terreno en tierras correntinas con la figura de Martín “Tincho” Ascúa, intendente de Paso de los Libres y quien estará secundado por César Daniel Lezcano.

El candidato del PJ llega con el respaldo de Cristina Fernández de Kirchner, quien formó parte de la presentación de la candidatura de Ascúa, en lo que fue su último acto partidario antes de la sentencia por la causa Vialidad.

Por su parte, La Libertad Avanza (LLA) apostó por presentar candidato propio en esa provincia mesopotámica e impulsa la figura del diputado Claudio Lisandro Almirón junto a Evelyn Karsten; mientras que Encuentro por Corrientes (ECO) promueve al exgobernador Ricardo Colombi y Martín Barrionuevo como vice.

La Junta Electoral de Corrientes implementó un padrón en línea que se puede consultar desde este enlace, donde cada elector puede verificar la escuela donde vota, así como mesa y número de orden, ingresando DNI y género como figura en ese documento.

Todas las fórmulas para gobernador y vice en Corrientes

Las siete fórmulas oficializadas en Corrientes para competir por la gobernación son:

Vamos Corrientes: Juan Pablo Valdés y Néstor Pedro Braillard Poccard

Juan Pablo Valdés y Néstor Pedro Braillard Poccard Limpiar Corrientes: Martín Ascúa y César Lezcano

Martín Ascúa y César Lezcano La Libertad Avanza: Claudio Lisandro Almirón y Evelyn Karsten

Claudio Lisandro Almirón y Evelyn Karsten Encuentro por Corrientes – ECO: Horacio Colombi y Martín Barrionuevo

Horacio Colombi y Martín Barrionuevo Partido De la Esperanza: Adriana Vega y Andrés Barboza

Adriana Vega y Andrés Barboza Partido Ahora: Carlos Romero y Ana Casaro Quiñones

Carlos Romero y Ana Casaro Quiñones Cambiá Corrientes: Sonia López y Raúl Dal Lago