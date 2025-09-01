Habrá fin de semana largo en octubre: oficializaron el traslado del feriado del 12

Con el anuncio de este lunes, el feriado del domingo 12 de octubre quedó oficialmente trasladado al viernes 10 y con ello todos los argentinos podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo que comenzará, precisamente, ese viernes y se extenderá hasta el domingo.

Cave destacar que desde el desembarco de Milei en la Casa Rosada, el gobierno resolvió disponer días no laborables con fines turísticos y no feriados razón por la cual el impacto en el turismo era más que magro.

Feriados que quedan

Además del 12 de octubre y su traslado para el viernes 10, el calendario oficial de feriados 2025 en Argentina contempla otras fechas destacadas, incluyendo feriados inamovibles, trasladables y días turísticos:

Noviembre

Viernes 21: día no laborable con fines turísticos. Al ser día no laborable y no feriado, dependerá de cada empleador otorgarla o no a los trabajadores

Lunes 24: día de la Soberanía Nacional (trasladado del jueves 20).

Diciembre

Lunes 8: día de la Inmaculada Concepción (inamovible)

Jueves 25: Navidad (inamovible).

Resolución 139/2025:

