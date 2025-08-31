Abrupto descenso de las temperaturas en Buenos Aires tras las lluvias: qué día será el más frío

Vuelve el frío al AMBA tras las lluvias

El organismo nacional espera que desde el martes se dé un descenso de las temperaturas, con la vuelta del frío, que se sentirá con más fuerza hacia el final de la semana.

De esta manera, el martes regresarían las buenas condiciones del clima, con cielo de mayor a parcialmente nublado; junto a un descenso de las temperaturas, que se posicionarán entre 9 y 17 grados.

Para el miércoles se espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, acompañado de marcas térmicas que oscilarán entre 8 y 19 grados.

La vuelta del frío se hará sentir desde el jueves, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y mayormente nublado en la tarde y noche; con una mínima de 4 grados y una máxima de 15.

La jornada más fresca sería la del viernes, que se presentaría con cielo parcialmente nublado, junto a 2 grados de mínima y 13 de máxima.

smn (33) Pronóstico de lluvias para este lunes en Buenos Aires. Luego, bajan las temperaturas y vuelve el frío, según el Servicio Meteorológico Nacional.