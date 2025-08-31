Abrupto descenso de las temperaturas en Buenos Aires tras las lluvias: qué día será el más frío
Vuelve el frío al AMBA luego de la Tormenta de Santa Rosa, de acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
La mítica "Tormenta de Santa Rosa" se mantiene en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en un inicio de semana que se prevé con más lluvias, pero a la espera del regreso del buen clima que vendría de la mano de un descenso de las temperaturas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La llegada de las precipitaciones se dio luego de lo que había sido una semana con temperaturas agradables, casi primaverales, en la Ciudad y el conurbano, con máximas que rondaron en los 20 grados y mínimas que nunca tocaron la cifra única.
En este marco, pasado el Día de Santa Rosa (el 30 de agosto), el domingo llegaron las lluvias que se mantuvieron durante todo el día y con pronósticos de tormentas hacia la noche, las que se extenderían al lunes.
De esta manera, de acuerdo con el SMN, lo peor llegaría este lunes, que se presenta con tormentas fuertes en la madrugada y mañana, pasando a chaparrones en la tarde y mejorando recién en la noche con cielo mayormente nublado. Las temperaturas se prevén de entre 10 y 17 grados.
Vuelve el frío al AMBA tras las lluvias
El organismo nacional espera que desde el martes se dé un descenso de las temperaturas, con la vuelta del frío, que se sentirá con más fuerza hacia el final de la semana.
De esta manera, el martes regresarían las buenas condiciones del clima, con cielo de mayor a parcialmente nublado; junto a un descenso de las temperaturas, que se posicionarán entre 9 y 17 grados.
Para el miércoles se espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, acompañado de marcas térmicas que oscilarán entre 8 y 19 grados.
La vuelta del frío se hará sentir desde el jueves, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y mayormente nublado en la tarde y noche; con una mínima de 4 grados y una máxima de 15.
La jornada más fresca sería la del viernes, que se presentaría con cielo parcialmente nublado, junto a 2 grados de mínima y 13 de máxima.
