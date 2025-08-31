Resultados de las elecciones en Corrientes: cómo seguir el escrutinio

El candidato del PJ llega con el respaldo de Cristina Fernández de Kirchner, quien formó parte de la presentación de la candidatura de Ascúa, en lo que fue su último acto partidario antes de la sentencia por la causa Vialidad.

Por su parte, La Libertad Avanza (LLA) apostó por presentar candidato propio en esa provincia mesopotámica e impulsa la figura del diputado Claudio Lisandro Almirón junto a Evelyn Karsten; mientras que Encuentro por Corrientes (ECO) promueve al exgobernador Ricardo Colombi y Martín Barrionuevo como vice.

Todas las fórmulas para gobernador y vice en Corrientes

Las siete fórmulas oficializadas en Corrientes para competir por la gobernación son:

Vamos Corrientes: Juan Pablo Valdés y Néstor Pedro Braillard Poccard

Juan Pablo Valdés y Néstor Pedro Braillard Poccard Limpiar Corrientes: Martín Ascúa y César Lezcano

Martín Ascúa y César Lezcano La Libertad Avanza: Claudio Lisandro Almirón y Evelyn Karsten

Claudio Lisandro Almirón y Evelyn Karsten Encuentro por Corrientes – ECO: Horacio Colombi y Martín Barrionuevo

Horacio Colombi y Martín Barrionuevo Partido De la Esperanza: Adriana Vega y Andrés Barboza

Adriana Vega y Andrés Barboza Partido Ahora: Carlos Romero y Ana Casaro Quiñones

Carlos Romero y Ana Casaro Quiñones Cambiá Corrientes: Sonia López y Raúl Dal Lago

Resultados de las elecciones en Corrientes

La Junta Electoral de la Provincia de Corrientes comunicó oficialmente que los primeros datos del escrutinio provisorio comenzarán a difundirse a partir de las 21:00 horas de este domingo.

El organismo electoral habilitó un sitio web oficial para seguir en vivo la carga de datos del escrutinio provisorio. Los resultados podrán consultarse en la siguiente dirección:

Según los primeros resultados, el oficialismo se adelanta y resta saber si le alcanza para evitar la segunda vuelta.

NOTA EN DESARROLLO