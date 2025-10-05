"Corrupto" y "un verdadero peligro": qué decía Javier Milei sobre Diego Santilli

Sin embargo, el perfil fue incluso mucho más duro contra Santilli, con acusaciones fuertes. “El tipo que dice abiertamente que vive de ‘su negocios’ y recibe sonrisas, no preguntas. No hay nadie que no diga que es un corrupto. Es el que se pagaban la fiesta de cumpleaños con la tuya. Este es el que los medios nos quieren vender como la alternativa para la provincia de Buenos Aires”, apuntó.

"Larreta-Santilli se pretenden mostrar como gestores idóneos de la cosa pública, lo que, dado el nivel de dirigismo que recitan y muestran en su gestión, son un verdadero peligro. ¿Imaginan comunistas eficientes? En lugar de matar a 150M de personas habrían matado a más de 300M", sostuvo Milei en otra publicación.

