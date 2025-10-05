Diego Santilli se entusiasma con encabezar la lista de La Libertad Avanza: "Subite a la Santilleta"
El posible primer candidato a diputado libertario en la Provincia prometió "dar vuelta la provincia", luego de la renuncia de José Luis Espert.
Luego de ser anunciando por el presidente Javier Milei, pero a la espera de la decisión de la Justicia Electoral, el diputado nacional Diego Santilli tomó oficialmente la posta de la campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) tras la renuncia de José Luis Espert.
El economista, involucrado con el presunto narcotraficante Fred Machado, anunció la baja de su candidatura, por lo que se espera que Santilli pase del tercer al primer lugar de la lista. Envalentonado, prometió "dejar el alma" en las tres semanas restantes antes de las elecciones del 26 de octubre.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, el legislador llamó a la militancia a no ceder ante las presiones y a mantener el rumbo político. "No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso. El camino es duro, pero es el correcto", señaló.
Santilli centró su posteo en el ataque al principal rival político, al que responsabilizó por la crisis económica y social. "Enfrente, el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación", insistió, al tiempo que prometió una defensa férrea del proyecto oficialista y afirmó: "Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país".
Para simbolizar el relanzamiento de la campaña, el diputado del PRO reposteó una imagen de su icónica "Santilleta" (una camioneta ploteada con su imagen, utilizada en campañas anteriores), y arengó a los electores con un tono desafiante: "Subite a la Santilleta de la libertad que vamos a dar vuelta la provincia".
Qué decía Javier Milei sobre Diego Santilli
Allá por 2023, el libertario armó un hilo de X contra “la casta”, en donde apuntó contra varios políticos. Uno de ellos fue el por entonces precandidato a gobernador bonaerense por el PRO, al que llamó “el candidato de los TikTok y el boludeo en una provincia gobernada por la inseguridad y los narcos”.
Sin embargo, el perfil fue incluso mucho más duro contra Santilli, con acusaciones fuertes. “El tipo que dice abiertamente que vive de ‘su negocios’ y recibe sonrisas, no preguntas. No hay nadie que no diga que es un corrupto. Es el que se pagaban la fiesta de cumpleaños con la tuya. Este es el que los medios nos quieren vender como la alternativa para la provincia de Buenos Aires”, apuntó.
"Larreta-Santilli se pretenden mostrar como gestores idóneos de la cosa pública, lo que, dado el nivel de dirigismo que recitan y muestran en su gestión, son un verdadero peligro. ¿Imaginan comunistas eficientes? En lugar de matar a 150M de personas habrían matado a más de 300M", sostuvo Milei en otra publicación.
