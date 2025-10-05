Cuánto costaría la reimpresión de boletas tras la renuncia de José Luis Espert

Esto significa que, pese a que Espert anunció que se baja de la candidatura, tanto su nombre como su foto permanecerían visibles en la boleta el día de la elección.

Existe una situación más respecto a la posible reimpresión de las boletas: el millonario costo, que implicaría unos $15.000 millones extras, lo que derivaría en la elección más costosa de la historia argentina.

Así se imprimieron ya las boletas para la provincia de Buenos Aires. Con foto y nombre de José Luis Espert… la decisión tardía del Presidente llevará a que en el cuarto oscuro de los bonaerenses la opción de LLA siga siendo Espert pic.twitter.com/1h5x195lxw — Rosario Ayerdi (@rosarioa) October 5, 2025

¿Quién ocupará el lugar de José Luis Espert y qué pasará con el voto?

Tras la renuncia de Espert, se produce un ascenso de quien aparece segundo en la lista del mismo partido. En La Libertad Avanza, Karen Reichardt, hoy segunda, pasa a ocupar el primer lugar, mientras que Diego Santilli, que hoy está en el tercer lugar, pasa al segundo.

En caso de que el votante elija la opción de Espert, el voto no se anula. Por el contrario, se cuenta como válido para la lista de La Libertad Avanza y se aplica el corrimiento previsto por la normativa electoral. Esto quiere decir que, Reichardt será quien pase a ocupar la banca.

El escándalo tiene un antecedente: en 2015 el periodista Fernando Niembro renunció a su candidatura a diputado nacional del PRO dentro de la alianza Cambiemos, donde era cabeza de lista.

Luego de las PASO, el periodista fue denunciado por facturarle sumas millonarias al Gobierno porteño con su empresa La Usina y el 16 de septiembre presentó su renuncia a la candidatura a diputado.