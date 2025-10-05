"Gesto noble" y "operación kirchnerista": la defensa pública de Javier Milei a José Luis Espert

Para sustentar su argumento de "operación", el mandatario hizo referencia a casos pasados de dirigentes que sufrieron situaciones similares en procesos electorales y enumeró: “Recordemos que esto se lo hicieron a Francisco de Narváez, se lo hicieron a la doctora Bullrich, se lo hicieron a Fernando Niembro.”

En tanto, Milei explicó que la renuncia del economista, aunque dolorosa, se hizo para proteger el debate central de la campaña. La dimisión, argumentó, fue para evitar que el escándalo continuara "desviando el foco de la agenda electoral" de LLA. El Presidente aclaró que su criterio no es utilitarista, sino que siempre prioriza "lo que es correcto".

Finalmente, el mandatario insistió en que el país debe concentrarse en su propuesta de fondo, que es convertir a Argentina en "el país más libre del mundo". Reafirmó su ambición de crecimiento a largo plazo, buscando que Argentina se parezca a España en diez años, a Alemania en veinte, a Estados Unidos en treinta y se posicione entre los tres países con máximo ingreso del mundo en cuarenta años.

Javier Milei involucró a Cristina Kirchner en la renuncia de José Luis Espert

El presidente Javier Milei insistió en la versión de "operación" y hasta se adjudicó la condena de Cristina Kirchner, desconociendo la independencia de poderes del Estado.

El mandatario sostuvo que el escándalo del ahora excandidato libertario, de quien se conocen cada vez más detalles de sus vínculos con el presunto narcotraficante Fred Machado, se trató de una "venganza" por haber intercedido en la Justicia para condenar a la expresidenta.

"Recrudecido, recrudecido porque la condenada está presa. Le puedo asegurar que esto es la venganza de que soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa", sostuvo Milei con Majul.