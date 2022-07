El Senado suspendió la sesión en la que se iba a tratar la ampliación de la Corte Suprema

Más temprano, cuando terminaba la exposición del ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, Mayans relativizó la posibilidad de avanzar con la sesión al afirmar que estaba "en consulta para ver si se puede hacer la sesión, teniendo en cuenta las circunstancias actuales".

La semana pasada, cuando finalizó el tratamiento del proyecto de ley de Alivio Fiscal, Mayans había anticipado la idea del oficialismo de debatir este jueves el proyecto sobre la Corte, cuando originalmente la fecha era el 14 de julio.

En su discurso, el senador por Formosa argumentó que era mejor adelantarlo una semana al tratamiento teniendo en cuenta que comenzaban las vacaciones de invierno y se complicaba conseguir pasajes para llegar a Buenos Aires a muchos legisladores.

Por ello, voceros del oficialismo aseguraron que lo más probable es que el tema, finalmente, sea llevado al recinto en agosto.

No obstante, en las últimas horas surgieron algunos inconvenientes contra el deseo del oficialismo de aprobar el proyecto. A través de sus voceros, el oficialista puntano Adolfo Rodríguez Saá dejó saber que no apoyará la iniciativa; al igual que uno de los aliados del Frente de Todos: el rionegrino Alberto Weretilneck. Con esas dos bajas, el interbloque mayoritario no llega al número necesario ante la negativa de Juntos por el Cambio de apoyar la norma.

Qué dice el proyecto para ampliar la Corte

El primer artículo establece que la Corte Suprema de Justicia de la Nación "estará compuesta por veinticinco (25) jueces y juezas" y que "a efectos de asegurar la diversidad de género" podrá "integrarse por hasta trece (13) jueces o juezas del mismo género".

En el segundo artículo, el expediente mantiene la idea de que "durante el proceso de nombramiento e integración, las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los miembros que la integren al momento de adoptarlas".

Además, se sigue sosteniendo que "los actuales integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación conservarán sus cargos conforme estipula el artículo 110 de la Constitución Nacional" y que "la cobertura de vacantes tendrá en consideración la actual composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación" de cuatro jueces tras la renuncia, a fines del año pasado, de Elena Highton de Nolasco.