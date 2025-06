Crisis en el Garrahan: el Gobierno de Javier Milei recomienda que los médicos renuncien y trabajen de otra cosa

Todo comenzó con un insólito tuit de Lemoine que no hizo más que dejar en evidencia las dificultades en lectocomprensión que padece la diputada terraplanista.

Lemoine aseguró que la Canasta Básica Total (CBT) que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y que marca el umbral por debajo del cual se cae en la pobreza era en mayo, para una familia tipo constituida por dos adultos y dos menores, de 359.244 pesos.

Lemoine cometió varios errores en su mensajes. El primer de ellos es que el informe del Indec que publicó contiene datos de abril y no de mayo. Además la CBT para una familia tipo en abril pasado fue de 1.110.063 pesos, mucho más que los 359.244 pesos que ella adujo y que corresponde a la CBT para un solo adulto.

La mentira libertaria, además de haber sido reproducida por Santillán en los estudios de TN donde fue desmentida por Martín Redrado, generó además un insólito cruce en redes sociales entre Lemoine y Leandro Crisso, médico residente de segundo año del Hospital Garrahan que dejó al desnudo las "respuestas libertarias" para las resolver los problemas en el área de Salud.

"Nadie tiene por qué pagar por tus sueños. Yo soñaba con ser astronauta. ¡Quiero que me paguen mi sueño YA!", publicó, intentando ser irónica, la diputada terraplanista a lo que Crisso le respondió con altura: "Lillia, nadie le está pagando por su sueño. Estamos pidiendo un salario acorde a nuestro trabajo y horas. Somos médicos matriculados. Están gobernando háganse cargo".

Lejos de quedarse ahí, Lemoine le respondió con la "solución libertaria" al conflicto, renunciar y buscarse otro trabajo. "Y está bien. Siempre podés renunciar y trabajar de algo que a vos te convenga o te sirva. Yo trabajé mucho tiempo de lo que tenía que trabajar para ayudar a mi familia... por qué yo pude y otros no?", le sugirió la diputada cosplayer.

Crisso, una vez más sin perder la paciencia, tuvo que explicarle lo evidente a la diputada libertaria: "Sos diputada y no entendes la importancia de un hospital como el Garrahan. En nuestro hospital se forman 75 pediatras al año, la mayoría de hospitales pediátricos tiene rotaciones obligatorias. De donde salen los pediatras si no financias la formación, de los arboles?".

Y Lemoine insistió con su insólita "solución". "Sos médico y no te sirve el sueldo; si no lográs una compensación satisfactoria tenés la libertad de hacer otra cosa. Pasa que como los médicos son muy respetados y se suele pensar (mal) que hay que cuidarlos más que a un albañil, un peluquero o una cocinera, no estás acostumbrado a que te hablen honestamente a la cara. Si dejan de formarse pediatras ahí sí, veremos qué pasa. Por lo pronto, ojalá pudiera mejorarse ese salario, me parece perfecto. Si con el control biométrico pudo agregarse un bono de 500k imaginate lo que se va a poder hacer cuando todo el sistema de salud se recomponga de décadas de choreo".