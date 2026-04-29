El Gobierno definirá mañana el nuevo ingreso mínimo de las empleadas domésticas
Frente a la aceleración de la inflación, el gobierno de Javier Milei convocó a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para definir los nuevos salarios del sector.
El gobierno de Javier Milei convocó este miércoles a una nueva reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casa Particulares (CNTCP) para definir los nuevos salarios mínimos del sector. Así quedó plasmado en la Resolución 3/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial. Allí se fijó que el encuentro se realizará este jueves 30 de abril de manera virtual desde las 10 de la mañana.
La reunión tendrá como objetivo avanzar, frente al avance de la inflación, en la actualización de las remuneraciones mínimas de los Trabajadores de Casas Particulares, de acuerdo con el Régimen especial de la Ley N° 26.844. La CNTCP está integrada por representantes de los trabajadores, de los empleadores y de los ministerios de Economía y Capital Humano, este último ejerce la presidencia y asume las tareas de soporte legal, técnico y administrativo.
Entre las principales atribuciones de la CNTCP figura la fijación de las remuneraciones mínimas para el personal comprendido en el régimen especial. Así, durante la sesión plenaria convocada para mañana, la CNTCP analizará datos y propuestas relativos a la actualización de los salarios mínimos del sector, considerando los informes técnicos y la evolución de los indicadores económicos. El objetivo central será acordar eventuales modificaciones en las escalas salariales, que resultan de aplicación obligatoria para todos los empleadores y trabajadores incluidos en el régimen.
Los valores vigentes en abril son los que corresponden al último acuerdo alcanzado entre las partes y quedaron para la hora de servicio doméstico en tareas generales vale:
- Con retiro: 3.348,37 pesos por hora.
- Sin retiro: 3.599,86 pesos por hora.
Además en abril, los trabajadores del sector dejaron de percibir el bono extraordinario que se abonó previamente en los primeros meses del año. Así, la remuneración de las empleadas domésticas quedó limitada a los salarios básicos y adicionales previstos por la normativa vigente.
Resolución 3/2026:
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