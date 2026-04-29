Quiénes cobrarán un bono de $1.800.000 del Gobierno por el Día del Trabajador
El Gobierno de Santiago del Estero anunció el pago de un bono millonario para los empleados estatales por el Día del Trabajador. Conocé las fechas de cobro.
En el marco de las celebraciones por el Día del Trabajador, el Gobierno de Santiago del Estero confirmó que entregará un bono extraordinario de 600.000 pesos a todos los trabajadores estatales de la provincia, buscando llevar alivio económico y recomponer el poder adquisitivo ante la dura crisis.
Bono Día del Trabajador: cómo se pagará el resto
Además de este gran pago inicial, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) provincial informó que a esta suma se le añadirá un "bono aguinaldo". Este refuerzo adicional será de 1.200.000 pesos y se efectivizará en dos cuotas consecutivas de 600.000 pesos a cobrarse entre los meses de junio y julio, completando así el histórico total.
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A pesar de esta positiva inyección de dinero que refuerza el bolsillo, la Secretaria General de la ATE provincial, Elida Juárez, exigió a los intendentes que se adhieran rápidamente a la medida. La dirigente subrayó que muchos municipios aún adeudan completar el aumento salarial del 42,4% que se había dispuesto durante el pasado mes de febrero.
"Tenemos distritos que no completaron este porcentaje, con el agravante de que a muchísimos trabajadores contratados se les debe un porcentaje mayor", denunció Juárez. Según explicó el sindicato, esta preocupante demora se volvió un problema recurrente que las autoridades locales justifican por la falta de transferencias de los correspondientes fondos coparticipativos nacionales.
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