Quiénes cobrarán un bono de $1.800.000 del Gobierno por el Día del Trabajador

image Día del Trabajador en Santiago del Estero

Bono Día del Trabajador: cómo se pagará el resto

Además de este gran pago inicial, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) provincial informó que a esta suma se le añadirá un "bono aguinaldo". Este refuerzo adicional será de 1.200.000 pesos y se efectivizará en dos cuotas consecutivas de 600.000 pesos a cobrarse entre los meses de junio y julio, completando así el histórico total.