Estela de Carlotto y el atentado a Cristina: "La Justicia no existe; son el partido judicial"

"La Justicia no existe y se han erigido en un partido judicial", dijo horas después de que la Vicepresidenta recusara a la jueza María Eugenia Capuchetti.

Estela recordó que llamó por teléfono a Cristina a minutos después del hecho: "Me dijo que no se dio cuenta y no vio nada, ni siquiera se lo dijeron los custodios. Cuando vio la televisión se enteró y estaba acongojada".

"Vimos cuando lo pasaron una y otra vez. Cristina que se agacha y no salieron las balas, y yo pensé ahí estuvo Néstor... dejé pasar la emoción y la llamé a ella. ¿Qué pasó? Dios mío", comentó Carlotto.