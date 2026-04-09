Ley de Glaciares: qué diputados votaron a favor de la reforma que impulsó el Gobierno

La Cámara aprobó la reforma de la ley de Glaciares con 137 votos afirmativos.

Tras horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley la reforma a la Ley de Glaciares presentada por el Ejecutivo. La iniciativa, que había sido tratada en el Senado durante el período de sesiones ordinarias, tuvo 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones.

La reforma modifica los criterios de protección de los glaciares y el ambiente periglacial, otorgando mayor potestad a las provincias para definir, mediante estudios técnicos propios, qué áreas quedan sujetas a resguardo y cuáles pueden habilitarse para actividades como la minería. El texto sancionado precisa la definición de los espacios protegidos y permite avanzar en la explotación de recursos minerales en zonas que, según evaluaciones provinciales, no cumplen funciones hídricas relevantes.

Quiénes fueron los diputados que votaron a favor de reforma de la ley

  • Aguero, Guillermo Cesar (UCR)
  • Ajmechet, Sabrina (La Libertad Avanza)
  • Almena, Carlos Alberto (La Libertad Avanza)
  • Almiron, Lisandro (La Libertad Avanza)
  • Alvarez, Claudio (Innovación Federal)
  • Andino, Cristian (Unión por la Patria)
  • Andreussi, Barbara (La Libertad Avanza)
  • Ansaloni, Pablo (La Libertad Avanza)
  • Arabia, Damian (La Libertad Avanza)
  • Ardohain, Martin (Pro)
  • Arrua, Alberto (Innovación Federal)
  • Avico, Belen (La Libertad Avanza)
  • Avila, Fernanda (Elijo Catamarca)
  • Avila, Jorge Antonio (Provincias Unidas)
  • Banfi, Karina (Adelante Buenos Aires)
  • Basualdo, Atilio (La Libertad Avanza)
  • Becerra, Monica (La Libertad Avanza)
  • Benedit, Beltran (La Libertad Avanza)
  • Benegas Lynch, Bertie (La Libertad Avanza)
  • Bianchetti, Emmanuel (Pro)
  • Biella, Bernardo (Innovación Federal)
  • Bongiovanni, Alejandro (La Libertad Avanza)
  • Bornoroni, Gabriel (La Libertad Avanza)
  • Brizuela, Adrian (La Libertad Avanza)
  • Bruno, Eliana (La Libertad Avanza)
  • Campero, Mariano (La Libertad Avanza)
  • Capozzi, Sergio Eduardo (Provincias Unidas)
  • Carrancio, Alejandro (La Libertad Avanza)
  • Castelnuovo, Giselle (La Libertad Avanza)
  • Chica, Jorge (Unión por la Patria)
  • Chiconi, Abel (La Libertad Avanza)
  • Cipolini, Gerardo (UCR)
  • Correa Llano, Facundo (La Libertad Avanza)
  • De Andreis, Fernando (Pro)
  • De Sensi, Maria Florencia (Pro)
  • Diez, Romina (La Libertad Avanza)
  • Emma, Nicolas (La Libertad Avanza)
  • Fargosi, Alejandro (La Libertad Avanza)
  • Fernandez, Elia Marina (Independencia)
  • Fernandez Molero, Daiana (Pro)
  • Ferreyra, Alida (La Libertad Avanza)
  • Figliuolo, Sergio (La Libertad Avanza)
  • Flores, Maria Gabriela (La Libertad Avanza)
  • Fregonese, Alicia (Pro)
  • Frias, Maira (La Libertad Avanza)
  • Gallardo, Maria Virginia (La Libertad Avanza)
  • Garcia, Alvaro (La Libertad Avanza)
  • Garcia, Carlos (La Libertad Avanza)
  • Garrido, Jose Luis (Por Santa Cruz)
  • Giampieri, Antonela (Pro)
  • Giudici, Silvana (La Libertad Avanza)
  • Goitia, Rosario (La Libertad Avanza)
  • Gonzalez, Alfredo (La Libertad Avanza)
  • Gonzalez, Alvaro (Pro)
  • Gonzalez, Diogenes Ignacio (UCR)
  • Gonzalez Estevarena, Maria Luisa (La Libertad Avanza)
  • Gruber, Maura (La Libertad Avanza)
  • Guzman, Jairo (La Libertad Avanza)
  • Hartfield, Diego (La Libertad Avanza)
  • Herrera, Oscar (Innovación Federal)
  • Holzman, Patricia (La Libertad Avanza)
  • Huesen, Gerardo (La Libertad Avanza)
  • Humenuk, Gladys (La Libertad Avanza)
  • Ibañez, Maria Cecilia (La Libertad Avanza)
  • Jaime Quiroga, Carlos Gustavo (Producción y Trabajo)
  • Laumann, Andres Ariel (La Libertad Avanza)
  • Lemoine, Lilia (La Libertad Avanza)
  • Leone, Andres (La Libertad Avanza)
  • Llano, Mercedes (La Libertad Avanza)
  • Llunch, Enrique (La Libertad Avanza)
  • Longo, Johanna Sabrina (La Libertad Avanza)
  • Macyszyn, Lorena (La Libertad Avanza)
  • Martinez, Alvaro (La Libertad Avanza)
  • Massot, Nicolas (Encuentro Federal)
  • Mayoraz, Nicolas (La Libertad Avanza)
  • Medina, Gladys (Independencia)
  • Metral Asensio, Julieta (La Libertad Avanza)
  • Molinuevo, Soledad (La Libertad Avanza)
  • Mondaca, Soledad (La Libertad Avanza)
  • Monguillot, Fernando (Elijo Catamarca)
  • Montenegro, Guillermo (La Libertad Avanza)
  • Montenegro, Juan Pablo (La Libertad Avanza)
  • Morchio, Francisco (La Libertad Avanza)
  • Moreno Ovalle, Julio (La Libertad Avanza)
  • Muñoz, Gabriela Luciana (La Libertad Avanza)
  • Niero, Lisandro (UCR)
  • Niveyro, Miriam (La Libertad Avanza)
  • Noblega, Sebastian (Elijo Catamarca)
  • Noguera, Javier (Independencia)
  • Nuñez, Jose (Provincias Unidas)
  • Ojeda, Joaquin (La Libertad Avanza)
  • Outes, Pablo (Innovación Federal)
  • Pareja, Sebastian (La Libertad Avanza)
  • Patiño Brizuela, Marcos (La Libertad Avanza)
  • Pauli, Santiago (La Libertad Avanza)
  • Pellegrini, Agustin (La Libertad Avanza)
  • Pelli, Federico Agustin (La Libertad Avanza)
  • Peluc, Jose (La Libertad Avanza)
  • Petri, Luis (La Libertad Avanza)
  • Petrovich, Maria Lorena (La Libertad Avanza)
  • Picat, Luis Albino (La Libertad Avanza)
  • Picon Martinez, Nancy Viviana (Producción y Trabajo)
  • Ponce, Maria Celeste (La Libertad Avanza)
  • Quintar, Manuel (La Libertad Avanza)
  • Ravera, Valentina (La Libertad Avanza)
  • Ravier, Adrian (La Libertad Avanza)
  • Razzini, Veronica (La Libertad Avanza)
  • Reichardt, Karen (La Libertad Avanza)
  • Riesco, Gaston (La Libertad Avanza)
  • Ritondo, Cristian A. (Pro)
  • Rizzotti, Jorge (Provincias Unidas)
  • Roca, Gonzalo (La Libertad Avanza)
  • Rodriguez, Miguel (La Libertad Avanza)
  • Rodriguez Machado, Laura Elena (La Libertad Avanza)
  • Ruiz, Yamila (Innovación Federal)
  • Sanchez Wrba, Javier (Pro)
  • Santillan Juarez Brahim, Juliana (La Libertad Avanza)
  • Santurio, Santiago (La Libertad Avanza)
  • Scaglia, Gisela (Provincias Unidas)
  • Schneider, Dario (UCR)
  • Soldano, Laura (La Libertad Avanza)
  • Tomassoni, Yamile (La Libertad Avanza)
  • Torres, Alejandra (Provincias Unidas)
  • Torres, Ruben Dario (La Libertad Avanza)
  • Tortoriello, Anibal (La Libertad Avanza)
  • Tournier, Jose Federico (La Libertad Avanza)
  • Treffinger, Cesar (La Libertad Avanza)
  • Urien, Hernan (La Libertad Avanza)
  • Vancsik, Daniel (Innovación Federal)
  • Vasquez, Patricia (La Libertad Avanza)
  • Vega, Yolanda (Innovación Federal)
  • Vera, Andrea Fernanda (La Libertad Avanza)
  • Verasay, Pamela Fernanda (UCR)
  • Villaverde, Lorena (La Libertad Avanza)
  • Visconti, Gino (La Libertad Avanza)
  • Yeza, Martin (Pro)
  • Zapata, Carlos Raul (La Libertad Avanza)

Quiénes fueron los diputados que votaron en contra de la reforma de la ley

  • Aguirre, Hilda (Unión por la Patria)
  • Ali, Ernesto “Pipi” (Unión por la Patria)
  • Andrade, Javier (Unión por la Patria)
  • Araujo Hernandez, Jorge Neri (Unión por la Patria)
  • Arrieta, Lourdes Micaela (Provincias Unidas)
  • Aveiro, Martin (Unión por la Patria)
  • Barbur, Marcelo (Unión por la Patria)
  • Basterra, Luis Eugenio (Unión por la Patria)
  • Basualdo, Carolina (Provincias Unidas)
  • Bordet, Gustavo (Unión por la Patria)
  • Borgatta, Alejandrina (Unión por la Patria)
  • Bregman, Myriam (Frente de Izquierda)
  • Brugge, Juan Fernando (Provincias Unidas)
  • Cafiero, Santiago (Unión por la Patria)
  • Campitelli, Celia (Unión por la Patria)
  • Campo, Julieta Marisol (Unión por la Patria)
  • Campora, Lucia (Unión por la Patria)
  • Carignano, Florencia (Unión por la Patria)
  • Casas, Sergio Guillermo (Unión por la Patria)
  • Castagneto, Carlos Daniel (Unión por la Patria)
  • Cisneros, Carlos (Unión por la Patria)
  • Coletta, Mariela (Provincias Unidas)
  • Daives, Ricardo (Unión por la Patria)
  • De la Rosa, Maria Graciela (Unión por la Patria)
  • De la Sota, Natalia (Defendamos Córdoba)
  • Del Caño, Nicolas (Frente de Izquierda)
  • Del Pla, Romina (Frente de Izquierda)
  • Diaz, Fernanda (Unión por la Patria)
  • Dolce, Sergio (Unión por la Patria)
  • Estevez, Gabriela Beatriz (Unión por la Patria)
  • Farias, Pablo (Provincias Unidas)
  • Felix, Emir (Unión por la Patria)
  • Fernandez, Jorge (Primero San Luis)
  • Ferran, Abelardo (Unión por la Patria)
  • Ferraro, Maximiliano (Coalición Cívica)
  • Frade, Monica (Coalición Cívica)
  • Freites, Andrea (Unión por la Patria)
  • Galmarini, Sebastian (Unión por la Patria)
  • Garcia, Maria Teresa (Unión por la Patria)
  • Giuliano, Diego A. (Unión por la Patria)
  • Glinski, Jose (Unión por la Patria)
  • Gomez, Jose (Unión por la Patria)
  • Grabois, Juan (Unión por la Patria)
  • Gutierrez, Carlos (Provincias Unidas)
  • Gutierrez, Ramiro (Unión por la Patria)
  • Hadad, Raul (Unión por la Patria)
  • Hagman, Itai (Unión por la Patria)
  • Ianni, Ana Maria (Unión por la Patria)
  • Juliano, Pablo (Provincias Unidas)
  • Kirchner, Maximo Carlos (Unión por la Patria)
  • Lanesan Sancho, Moira (Unión por la Patria)
  • Leiva, Aldo (Unión por la Patria)
  • Lopez, Jimena (Unión por la Patria)
  • Lopez Pasquali, Cecilia (Unión por la Patria)
  • Lousteau, Martin (Provincias Unidas)
  • Luque, Juan Pablo (Unión por la Patria)
  • Mango, Marcelo (Unión por la Patria)
  • Manrique, Mario (Unión por la Patria)
  • Marclay, Marianela (Unión por la Patria)
  • Marin, Varinia Lis (Unión por la Patria)
  • Marino, Juan (Unión por la Patria)
  • Martinez, German Pedro (Unión por la Patria)
  • Michel, Guillermo (Unión por la Patria)
  • Miño, Fernanda (Unión por la Patria)
  • Molina, Juan Carlos (Unión por la Patria)
  • Molle, Matias (Unión por la Patria)
  • Monzon, Roxana (Unión por la Patria)
  • Moreau, Cecilia (Unión por la Patria)
  • Moyano, Hugo Antonio (Unión por la Patria)
  • Mukdise, Jorge (Unión por la Patria)
  • Neder, Estela Mary (Unión por la Patria)
  • Olmos, Kelly (Unión por la Patria)
  • Osuna, Blanca Ines (Unión por la Patria)
  • Pagano, Marcela Marina (Coherencia)
  • Palazzo, Sergio Omar (Unión por la Patria)
  • Palladino, Claudia Maria (Unión por la Patria)
  • Parola, Maria Graciela (Unión por la Patria)
  • Paulon, Esteban (Provincias Unidas)
  • Pedrali, Gabriela (Unión por la Patria)
  • Penacca, Paula Andrea (Unión por la Patria)
  • Pichetto, Miguel Angel (Encuentro Federal)
  • Pietragalla Corti, Horacio (Unión por la Patria)
  • Pitrola, Nestor (Frente de Izquierda)
  • Pokoik, Lorena (Unión por la Patria)
  • Potenza, Luciana (Unión por la Patria)
  • Propato, Agustina Lucrecia (Unión por la Patria)
  • Rauschenberger, Ariel (Unión por la Patria)
  • Roberto, Santiago Luis (Unión por la Patria)
  • Rossi, Agustin Oscar (Unión por la Patria)
  • Salzmann, Marina Dorotea (Unión por la Patria)
  • Sand, Nancy (Unión por la Patria)
  • Schiaretti, Juan (Provincias Unidas)
  • Selva, Sabrina (Unión por la Patria)
  • Serquis, Adriana Cristina (Unión por la Patria)
  • Siley, Vanesa Raquel (Unión por la Patria)
  • Snopek, Guillermo (Unión por la Patria)
  • Strada, Julia (Unión por la Patria)
  • Taiana, Jorge (Unión por la Patria)
  • Tailhade, Rodolfo (Unión por la Patria)
  • Tepp, Caren (Unión por la Patria)
  • Tita, Paulo Agustin (Unión por la Patria)
  • Todero, Pablo (Unión por la Patria)
  • Tolosa Paz, Victoria (Unión por la Patria)
  • Trotta, Nicolas Alfredo (Unión por la Patria)
  • Valdes, Eduardo Felix (Unión por la Patria)
  • Velazquez, M. Elena (Unión por la Patria)
  • Volnovich, Luana (Unión por la Patria)
  • Yasky, Hugo (Unión por la Patria)
  • Zaracho, Natalia (Unión por la Patria)
  • Zigaran, Maria Ines (Provincias Unidas)
  • Zulli, Christian Alejandro (Unión por la Patria)

Abstenciones

Se registraron únicamente 3 abstenciones durante la sesión:

  • Falcone, Eduardo (MID)
  • Maureira, Karina (La Neuquinidad)
  • Zago, Oscar (MID)

