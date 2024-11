Cristina Kirchner abrió el acto en Santiago del Estero al ritmo de "Fanático" de Lali Espósito

La principal oradora este domingo fue la exmandataria y actual presidenta del PJ, quien tras ser presentada, ingresó al estadio al ritmo de "Fanático", el tema de la cantante que cuenta con varias referencias negativas al presidente Javier Milei.

cristina kirchner lali esposito.mp4

Y quizás la canción elegida por Cristina fue un adelanto de lo que se vendría, ya que el discurso estuvo cargado de críticas, ironías y cuestionamientos al presidente libertario, su modelo y sus medidas.

El mensaje de Cristina Kirchner a la militancia

Sobre el final de su discurso en Santiago del Estero, la presidenta del PJ destacó el valor de la militancia. "Caminando juntos llegamos mucho más lejos, compañeros", remarcó.

"El militante no tiene un punto de llegada, siempre marcha porque siempre hay que ir un poco más allá, cree profundamente en lo colectivo. Es lo que anida en cada uno de nosotros. La trascendencia de haber justificado nuestro paso por la Tierra. Tiene que ver con nuestra profunda condición de cristianos y de cumplir con nuestro rol. Los militantes saben que no hay derrotas definitivas ni triunfos eternos. Saben que no tienen el triunfo asegurado. Pero lo importante siempre es mantener en alto las banderas", señaló Cristina.

"Néstor siempre decía algo de lo que nunca me puedo olvidar: nos pueden perdonar haber perdido, pero lo que nunca nos van a perdonar, es seguir luchando", concluyó la principal oradora del acto.