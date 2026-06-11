Hasta Esteban Trebucq tildó de "ladrón" a Manuel Adorni: qué dijeron los periodistas oficialistas

Y cerró: "¿De quién es el dinero que vos no pagás de impuestos? Es del Estado, es decir, es mío también, es de todos nosotros, cuando alguien se queda con algo que no es suyo, está robando, no te gusta la palabra chorro, ponele ladrón, pero no empecemos a dibujar las cosas".

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La palabra de Esteban Trebucq tras el escándalo en aumento de Adorni

"Es una verdadera tomada de pelo y mucha gente que todavía confía en este Gobierno probablemente lo sienta así", comenzó Trebucq al aire de La Casa streaming.

Y agregó: "Yo siento que Adorni mintió y quiso hacer quedar mal al presidente. El daño que le ha hecho Manuel Adorni al presidente de la nación es mayúsculo. Tardó tres meses en juntar los papeles. Una persona que tiene pocos ingresos, como era el caso de Adorni, es imposible que se olvide que tenía 200.000 dólares en una criptomoneda".

"Y es muy raro que una persona que solamente tenga 200.000 dólares la ponga en su totalidad en Bitcoin. Es raro. Hoy no hay ningún integrante del gobierno que haya defendido a Adorni. Ninguno. Estoy convencido de que Adorni mintió, que dijo una cosa que no era. Se contradijo. Dijo blanco y el presidente dijo negro", sostuvo, sin ser explícito en lo que ya es un grito a voces, respecto de que el jefe de Gabinete le robó al Estado.

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También habló Jonatan Viale al respecto

En tanto, al aire de Radio Rivadavia, Jonatan Viale sumó: "Muy lógico, eh. Ganó 300 mil dólares con Bitcoins en 2013, pero decidió vivir humildemente hasta que fue funcionario. Una lógica tiene la historia... El que construyó esta historia no la armó bien. Lo que hizo el jefe de Gabinete es salvarse de la cárcel".

"Él sabe perfectamente que nadie, con dos dedos de frente, le puede creer esto. Esta aplicación tan vulgar, precaria y desprolija que acaba de ensayar", cerró.

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Finalmente, fiel a su estilo, Majul comparó lo sucedido con Adorni con Cristina Kirchner

"Manuel Adorni mintió, porque dijo, entre otras cosas, más de una vez, yo tengo todos los papeles en orden y en blanco y presentados como se deben. Mintió, demoró su respuesta y eso es un dato de la realidad y político, te guste o no te guste, te caiga más simpático o no te caiga más simpático", indicó Luis Majul.

Y añadió, intentando ensayar una defensa de lo indefendible: "Después hay dos o tres cosas muy interesantes de analizar. Manuel Adorni mintió, ¿cometió un delito? No lo sabemos. Y cuando se hacen las comparaciones necesarias, ¿qué habría que comparar? Bueno, en un momento se le descubrió a Cristina Kirchner una caja de seguridad con más de cinco millones de dólares. No con medio palo, con más de cinco millones de dólares".

"Esos más de cinco millones de dólares eran en negro, eran en blanco, los habían declarado. No quiero hacer comparaciones odiosas, pero las declaraciones juradas de la familia Kirchner, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, eran un verdadero queso gruyere. No sé si lo siguen siendo", señaló.

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