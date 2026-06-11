Quién es Kelci-Rose Bowers, la novia futbolista de Marcos Senesi
La defensora inglesa Kelci-Rose Bowers celebró el llamado del zaguero argentino al Mundial 2026. Conocé su trayectoria y su increíble historia de amor.
El sorpresivo llamado de urgencia al Mundial 2026 alteró las vacaciones de Marcos Senesi en Ibiza. Sin embargo, la gran protagonista en las redes sociales fue Kelci-Rose Bowers, la actual novia del zaguero central que también es futbolista profesional y festejó con enorme emoción la gran noticia.
La carrera deportiva y el amor con Marcos Senesi
El primer flechazo entre ambos deportistas ocurrió en Inglaterra, más precisamente cuando los dos formaban parte del club Bournemouth. Los jóvenes coincidieron laboralmente durante una campaña para promocionar camisetas retro inspiradas en los años noventa. Finalmente, en junio de 2024 oficializaron su romance compartiendo distintas imágenes de un viaje a Cerdeña frente a sus seguidores.
IMPORTANTE: Video: el momento en que Marcos Senesi se enteró de la convocatoria al Mundial 2026
La destacada jugadora no solo acompaña al ex San Lorenzo en su vida personal, sino que también entiende a la perfección la exigencia del deporte a nivel internacional. Durante su formación deportiva logró importantes hitos:
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Realizó sus primeros pasos formándose en la reconocida academia del Chelsea femenino.
Tuvo participación internacional jugando en Estados Unidos para la Universidad Estatal de Luisiana.
Acumuló gran experiencia en Inglaterra sumando minutos en el Portsmouth y posteriormente en el Bournemouth.
Fue convocada para representar a las distintas selecciones juveniles de Inglaterra.
Tras enterarse de que el zaguero argentino viajaría de urgencia al Mundial para reemplazar al lesionado Leonardo Balerdi, la defensora inglesa utilizó su cuenta de Instagram para festejar. "OMG It's happening", escribió visiblemente emocionada por el gran salto en la carrera de su pareja. Ahora, se espera que ella continúe su carrera deportiva mudándose a Londres, ciudad donde el defensor jugará próximamente defendiendo los colores del Tottenham.
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