Quién es Kelci-Rose Bowers, la novia futbolista de Marcos Senesi

Realizó sus primeros pasos formándose en la reconocida academia del Chelsea femenino.

Tuvo participación internacional jugando en Estados Unidos para la Universidad Estatal de Luisiana.

Acumuló gran experiencia en Inglaterra sumando minutos en el Portsmouth y posteriormente en el Bournemouth.

Fue convocada para representar a las distintas selecciones juveniles de Inglaterra.

Tras enterarse de que el zaguero argentino viajaría de urgencia al Mundial para reemplazar al lesionado Leonardo Balerdi, la defensora inglesa utilizó su cuenta de Instagram para festejar. "OMG It's happening", escribió visiblemente emocionada por el gran salto en la carrera de su pareja. Ahora, se espera que ella continúe su carrera deportiva mudándose a Londres, ciudad donde el defensor jugará próximamente defendiendo los colores del Tottenham.