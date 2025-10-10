Cristina Kirchner compartió la visita de Silvio Rodríguez y evocó a Milei: "Auténtico desagravio a los oídos"

"Silvio es exactamente eso… autor y cantor de canciones bellas", añadió, al mismo tiempo que contó por qué el cantante se encuentra en el país, dejando un picante mensaje a Javier Milei: "Silvio está de gira por Latinoamérica y en nuestro país se presentará este fin de semana en el Movistar Arena. Tal vez no lo sepa nunca, pero mañana va a realizar un auténtico acto de desagravio a la música, al buen gusto… y a los oídos de millones de argentinos", sostuvo, en torno al lamentable show que realizó el Presidente este lunes, en aquel lugar.