Cristina Kirchner será operada por un cuadro de apendicitis

En el año 2012: Mientras ejercía su segundo mandato presidencial, fue intervenida en el Hospital Universitario Austral de Pilar para la extracción de un tumor en la glándula tiroides.

En el año 2013: Se sometió a una cirugía de urgencia en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro debido a una colección subdural crónica (un hematoma en la cabeza, producido por un traumatismo), intervención que en su momento generó una gran conmoción política y obligó a una licencia médica prolongada.

Este conjunto de antecedentes quirúrgicos subraya la importancia de los chequeos constantes a los que se somete la referente política, especialmente ante cuadros agudos como el que motivó su reciente traslado y diagnóstico de apendicitis.

Cristina Kirchner, presa en su departamento de San José 1111

Actualmente, a sus 72 años, cumple arresto domiciliario en su residencia de la calle San José 1111 tras el fallo de la causa "Vialidad". La condena es por seis años y, además, está inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.

Su régimen de detención, monitoreado por tobillera electrónica, incluye restricciones en sus visitas y horarios de reunión, aunque recientemente la Justicia le concedió un permiso especial para acceder a la terraza del edificio por lapsos de dos horas.