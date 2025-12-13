Cristina Kirchner compartió "la historia del tomate peronista"

El mensaje completo de Cristina Kirchner

“'La Historia de un Tomate Peronista'

Ayer, un grupo de estudiantes, graduados y docentes de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) me hicieron llegar la historia de un tomate peronista… si, así como se lee.

Quiero compartir con ustedes la historia de la variedad del tomate criollo Juan Domingo Perón, escrita por el titular de la cátedra de genética de FAUBA Gustavo Schrauf.

La narración es un testimonio más de las oportunidades generadas por Argentina que (por anteojeras ideológicas) se pierden en nuestro país y terminan siendo aprovechadas por los de afuera… nada nuevo bajo el sol.

P/D: La historia enviada, vino además con un ejemplar de la planta de tomate peronista que puse en uno de mis balcones de San José 1111, junto a mis Azaleas, Santas Ritas y No me Olvides.".