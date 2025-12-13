Cristina Kirchner compartió "la historia del tomate peronista"
La exmandataria sorprendió al compartir un relato con el que, además, cuestionó las "anteojeras ideológicas" que llevan a la Argentina a perder oportunidades.
La expresidenta Cristina Kirchner reapareció en las redes sociales este sábado al compartir "La Historia de un Tomate Peronista", un material que le envió un grupo de estudiantes, graduados y docentes de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA).
La pieza central del relato es la historia de la variedad del tomate criollo bautizada "Juan Domingo Perón", escrita por Gustavo Schrauf, titular de la cátedra de Genética de FAUBA.
"La narración es un testimonio más de las oportunidades generadas por Argentina que (por anteojeras ideológicas) se pierden en nuestro país y terminan siendo aprovechadas por los de afuera… nada nuevo bajo el sol", escribió la exmandataria.
Cristina contó que el relato vino acompañado de una planta del "tomate peronista" que puso en uno de los balcones de San José 1111, donde cumple la prisión domiciliaria. "Junto a mis Azaleas, Santas Ritas y No me Olvides", completó.
La expresidenta acompañó su posteo con fotos de la mencionada planta.
El mensaje completo de Cristina Kirchner
“'La Historia de un Tomate Peronista'
Ayer, un grupo de estudiantes, graduados y docentes de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) me hicieron llegar la historia de un tomate peronista… si, así como se lee.
Quiero compartir con ustedes la historia de la variedad del tomate criollo Juan Domingo Perón, escrita por el titular de la cátedra de genética de FAUBA Gustavo Schrauf.
La narración es un testimonio más de las oportunidades generadas por Argentina que (por anteojeras ideológicas) se pierden en nuestro país y terminan siendo aprovechadas por los de afuera… nada nuevo bajo el sol.
P/D: La historia enviada, vino además con un ejemplar de la planta de tomate peronista que puse en uno de mis balcones de San José 1111, junto a mis Azaleas, Santas Ritas y No me Olvides.".
