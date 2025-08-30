Cristina Kirchner volvió a sorprender a sus seguidores desde el balcón: el video

"Me pone muy contenta ser querida por la gente, estoy muy agradecida a la gente, sin lucro de nada, sin bandera política, porque a mí no me representa nadie", señaló La Cuerpo, a lo que Alejandro Moreyra, cronista de C5N, le preguntó por qué estaba allí entonces. "Vine a saludarla porque se lo merece, porque cuando estaba en su mandato yo fui muy feliz, estoy muy agradecida, soy una ciudadana muy agradecida porque mis padres me enseñaron respeto", acotó la referente trans.