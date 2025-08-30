Cristina Kirchner volvió a sorprender a sus seguidores desde el balcón: el video
La convocatoria frente a la casa de la expresidenta fue convocada por Jazmín "La Cuerpo", conocida por un reciente cruce con Mauro Icardi.
Luego de algunos meses sin hacerlo, Cristina Kirchner volvió a sorprender a sus seguidores con una inesperada salida al balcón para saludar a quienes siguen pidiendo por su libertad. Lo cierto es que las personas que se congregaron en las inmediaciones de San José 1111 -en el barrio porteño de Constitución- lo hicieron porque Jazmín "La Cuerpo" realizó una convocatoria para asistir a "agradecerle" a la exmandataria por todo lo que hizo en sus dos gestiones.
"Me pone muy contenta ser querida por la gente, estoy muy agradecida a la gente, sin lucro de nada, sin bandera política, porque a mí no me representa nadie", señaló La Cuerpo, a lo que Alejandro Moreyra, cronista de C5N, le preguntó por qué estaba allí entonces. "Vine a saludarla porque se lo merece, porque cuando estaba en su mandato yo fui muy feliz, estoy muy agradecida, soy una ciudadana muy agradecida porque mis padres me enseñaron respeto", acotó la referente trans.
Y agregó: "Aunque los demás piensen que es política... que flashen ellos, yo no. Yo no soy de ningún partido, yo solamente vine a agradecer como una ciudadana común. En mi convocatoria hablamos que Cristina salga y esas cosas son importantes porque marcan un antes y un después".
"Me imaginaba que Cristina iba a salir (al balcón) y la realidad es que estoy muy orgullosa. Largué ayer la convocatoria. Ayer me levanté y dije 'voy a apoyarla porque se lo merece, no puedo ser mala y desagradecida'. Aunque no esté ni a favor ni en contra, voy a ir igual", continuó revelando.
Seguidamente, se refirió a la diferencia de época que se vive desde que Javier Milei está en el poder: "Están sacando todo, papi... Yo en la época de ella (Cristina) no escuchaba la palabra 'puto' por la calle, ya había perdido la costumbre. Hoy lo escucho y siendo una persona conocida me lo siguen diciendo igual. Hoy te prohíben las entradas en los boliches por el hecho de ser puto, te impiden la entrada por ser trava, torta, no podés estar de la mano adentro de un boliche...".
"¿Qué podemos pedir de la parte del Estado que tenemos que son homofóbicos, que dicen que somos locos, degenerados, pedófilos, sucios para ellos? Somos minoría. Pero bueno, la gente lo votó y lo respeto. Querían un cambio, ahí está el cambio", cerró La Cuerpo, en referencia a Javier Milei y su Gobierno.
