Cristina Kirchner participó del acto de Axel Kicillof para pegarle al Gobierno: "Me hace acordar al 2001"
El gobernador bonaerense encabezó un acto proselitista en el partido de Pilar y Cristina Kirchner aportó un mensaje grabado sobre la "calamidad" actual.
Desde su residencia en el barrio porteño de Constitución, donde cumple con la prisión domiciliaria impuesta por la justicia, la expresidenta Cristina Kirchner participó este miércoles del acto de campaña que encabezó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el partido de Pilar.
La expresidenta grabó un mensaje en el que se refirió al gobierno de Javier Milei como una "eternidad" en la que se padece "el ajuste a los que menos tienen y a los vulnerables, y que han impactado de lleno en las grandes mayorías de nuestra población".
"Será por eso que tengo esa sensación de (que es) una eternidad lo que estamos pasando: el retiro de medicamentos gratuitos en el PAMI, el corte de suministro de medicamentos de psicofármacos para los pacientes de Salud Mental, la falta de entrega de vacunas, el desfinanciamiento de todos los programas, que se suman además al ataque sistemático de instituciones emblemáticas de la Salud, como el Garrahan o el Bonaparte, y que ya son escenas cotidianas de esta verdadera catástrofe social", señaló ante un público cautivo.
"Me cuentan compañeros que trabajan en territorio de jubilados que parten en tres pedacitos la pastilla de la presión porque con la jubilación no les alcanza", expresó la exmandataria, hoy condenada como responsable en última instancia de actos de corrupción en Vialidad Nacional.
"Dios mío. Me hace acordar al 2001, cuando muchas mamás compraban pañales por unidad porque no les alcanzaba para el paquete entero. Madre de Dios. Y todo ello con un telón de fondo de hospitales públicos que no dan abasto porque obviamente se ha incrementado la demanda de atención por parte de todos los que han perdido el trabajo o que no pueden hacer frente al copago en las obras sociales o directamente la cuota de la prepaga. Qué se yo, una verdadera calamidad", convino.
Cristina Kirchner volvió al tema de la salud y de los recortes a los sectores más vulnerables de la población, como pensionados, jubilados y personas con discapacidad en todo su discurso: "Mirá que les iba a interesar bajar los precios de los medicamentos si cobraban coimas por los porcentajes de los medicamentos comprados para discapacitados", ironizó.
En referencia a las grabaciones en las que se escucha al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, la exmandataria afirmó que "no es un relato kuka", como respuesta al intento de defensa del presidente Javier Milei, que puso en duda que los audios de su otrora abogado personal sean reales y no un registro manipulado.
"Lo escuchamos todos los argentinos de la boca del abogado y amigo personal de Milei (...) Sí, escuchamos hasta el porcentaje de la coima que cobraba la hermana del presidente", sentenció Cristina Kirchner sobre el rol de Karina Milei en el supuesto pago -y cobro, en su caso- de sobornos.
En última instancia la expresidenta cuestionó a la Justicia, preguntándose qué pasó con la "doctrina Irurzun" ahora que los acusados "son el Presidente, la hermana, su abogado y amigo y los primitos Menem", en referencia a Lule y Martín Menem.
Para Cristina Kirchner, todo es parte de un "claro proceso de disciplinar a la dirigencia política para que a nadie se le ocurra proteger a los vulnerables".
