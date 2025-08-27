Cristina Kirchner participó del acto de Axel Kicillof para pegarle al Gobierno: "Me hace acordar al 2001"

"Dios mío. Me hace acordar al 2001, cuando muchas mamás compraban pañales por unidad porque no les alcanzaba para el paquete entero. Madre de Dios. Y todo ello con un telón de fondo de hospitales públicos que no dan abasto porque obviamente se ha incrementado la demanda de atención por parte de todos los que han perdido el trabajo o que no pueden hacer frente al copago en las obras sociales o directamente la cuota de la prepaga. Qué se yo, una verdadera calamidad", convino.

Cristina Kirchner volvió al tema de la salud y de los recortes a los sectores más vulnerables de la población, como pensionados, jubilados y personas con discapacidad en todo su discurso: "Mirá que les iba a interesar bajar los precios de los medicamentos si cobraban coimas por los porcentajes de los medicamentos comprados para discapacitados", ironizó.

En referencia a las grabaciones en las que se escucha al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, la exmandataria afirmó que "no es un relato kuka", como respuesta al intento de defensa del presidente Javier Milei, que puso en duda que los audios de su otrora abogado personal sean reales y no un registro manipulado.

"Lo escuchamos todos los argentinos de la boca del abogado y amigo personal de Milei (...) Sí, escuchamos hasta el porcentaje de la coima que cobraba la hermana del presidente", sentenció Cristina Kirchner sobre el rol de Karina Milei en el supuesto pago -y cobro, en su caso- de sobornos.

En última instancia la expresidenta cuestionó a la Justicia, preguntándose qué pasó con la "doctrina Irurzun" ahora que los acusados "son el Presidente, la hermana, su abogado y amigo y los primitos Menem", en referencia a Lule y Martín Menem.

Para Cristina Kirchner, todo es parte de un "claro proceso de disciplinar a la dirigencia política para que a nadie se le ocurra proteger a los vulnerables".