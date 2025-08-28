Una encuesta revela que la imagen positiva de Javier Milei está por debajo de la de Axel Kicillof y Cristina Kirchner

grafico 1

La evaluación positiva que se realiza del gobierno experimentó un desplome por debajo del 40%. Por el contrario, el 57% de los encuestados califica la gestión de Milei como "mala" y "muy mala".

En lo que hace a los principales problemas que enfrenta el país, la corrupción encabeza el listado. Lo dice el 44,5% y en segundo lugar se ubica la pobreza (un 16,1%); la inseguridad (13,2%); y la desocupación con un 9,2%. La inflación está recién en el quinto puesto de las principales preocupaciones de los argentinos con el 8,4%.

La imagen de Javier Milei, por el piso

En el capítulo dedicado a los dirigentes políticos tampoco hay buenas noticias para la Casa Rosada. Si se tratara de un podio, el presidente Javier Milei ocuparía el tercer escalón de la imagen positiva. Ahora bien, si se lo mide desde lo negativo pasa al frente con un 58,5%, solo superado por Mauricio Macri y los otros alcanzados por el escándalo de las coimas, su hermana Karina y Lule Menem.

grafico 3

En cuanto a la imagen positiva, el que se encuentra en la cima del podio es el gobernador bonaerense Axel Kicillof que entre imagen muy buena y buena suma 43,8%. Quien ocupa el segundo puesto es Cristina Kirchner con 41,8%. Luego recién aparece Milei con una imagen positiva de 39,8%. Este dato confirma la caída de la imagen del mandatario libertario que se derrumbó por debajo del 40%, cuando la misma consultora lo ubicaba en el 52% hace apenas 7 semanas.

Coimas libertarias

Cuando se les consultó a los participantes del estudio sobre la primera palabra que se les venía a la cabeza al pensar en los audios de Spagnuolo la que predomina es "corrupción". Esto se verifica tanto entre quienes en 2023 votaron por Sergio Massa como por Patricia Bullrich. Para los que votaron a Milei la palabra principal es "opereta" pero la sigue en importancia la palabra "corrupción", lo que muestra que el escándalo también impacta en su propia base.

grafico 5

En cuanto a si los escandalosos audios de Spagnuolo "reflejan hechos graves de corrupción", el 62,5% cree que es así y solo un 32% afirma que se trata una operación para perjudicar al gobierno libertario.

Cuando les preguntan si "es un hecho que demuestra la complicidad del presidente y su hermana", el 39,7% dice que sí.

Con respecto al efecto que pueda tener el caso Spagnuolo en el voto, entre quienes votaron a la Libertad Avanza, el 37,6% dijo que lo seguirá haciendo y un 15,5% dijo que no volverá a votar a los libertarios. Los que nunca lo votaron y no lo harán representa el 43,5% y solo el 3,6% optó por decir que no sabe qué hará en los próximos comicios.

grafico 4