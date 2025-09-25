Patricia Bullrich apuntó contra Axel Kicillof por el triple femicidio de Florencio Varela: "Que se haga cargo"

Por otro lado, Bullrich rechazó los intentos de politización en torno al caso y criticó la interpretación de ciertos sectores, incluyendo sectores feministas y funcionarios, quienes afirman que el crimen debe ser analizado como una cuestión de género. Desde su perspectiva, “banalizar esto y plantear si es o no un tema de género, con los medios que tiene el Ministerio de la Mujer, es de una bajeza y poca seriedad total y absoluta”. La ministra diferenció el accionar del narcotráfico de otras problemáticas sociales, asegurando que entre el 85% y el 90% de la lucha contra estas bandas está a cargo de las fuerzas federales del país.

En una crítica directa, la ministra planteó interrogantes acerca de la ejecución y seguimiento de investigaciones en la provincia, observando la posibilidad de que “una banda de este nivel de bestialidad y brutalidad pueda operar con normalidad”. También destacó la necesidad de revisar los mecanismos de seguimiento e inteligencia criminal en zonas históricamente afectadas por el narcotráfico, como La Matanza, donde propuso realizar cambios estructurales de fondo.