La reacción de Cristina Pérez al enterarse la candidatura de su pareja Luis Petri

Luis Petri es un dirigente radical, de 46 años, abogado y especialista en seguridad, que fue diputado nacional durante dos mandatos, desde 2013 hasta 2021. Tiene un hijo y, actualmente, está en pareja con la periodista Cristina Pérez.

La reacción de Cristina Pérez al enterarse la candidatura de Luis Petri

"Yo no lo sé. Me cayó al teléfono pero no lo sé. Me estalla el teléfono, pero yo no lo se. Atendí a alguien, pensando que era algo importante. Estoy acá y le escribí a la persona que le tenía que escribir y no me contesta", aseguró Cristina Pérez mientras en Radio Rivadavia insinuaban lo que luego confirmarían.

La periodista se mostraba supuestamente sorprendida por la precandidatura a vicepresidente de su pareja.

