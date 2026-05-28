Javier Milei recibe en Casa Rosada al empresario y gemólogo inglés Maurice Ostro

En 1992 fundó una empresa de yogur helado que se convirtió en el mayor proveedor de yogur helado para el sector de las aerolíneas; en 1999 continuó haciendo negocios con las aerolíneas al crear una empresa de catering aéreo, y con el nuevo milenio fundó otra compañía dedicada a brindar contenido multimedia a aerolíneas, navieras y líneas ferroviarias.

Maurice_Ostro Maurice Ostro.

Tras la muerte de su padre en 2010, Ostro asumió la responsabilidad de las operaciones en el Reino Unido del negocio familiar de piedras preciosas, Ostro Minerals, de donde provienen la mayor parte de sus ingresos.

También es un reconocido filántropo al destinar el diez por ciento de las ganancias de sus empresas a organizaciones benéficas del Reino Unido, incluso con programas elaborados para ayudar a pequeñas empresas y emprendedores de su país. También creó Entrepreneurial Giving, movimiento que anima a las empresas a realizar obras de caridad.

Las farmacéuticas plantearán sus reclamos a Milei

A partir del mediodía de este viernes, Javier Milei también mantendrá una reunión en Casa de Gobierno con representantes de la Cámara de Especialidades Medicinales (CEM), entidad que cuenta con “100 años de compromiso con la investigación y el desarrollo de medicamentos innovadores, seguros, eficaces y de calidad”.

La reunión con Gastón Domingues Caetano, titular de la entidad, se enmarca en medio de las tensiones abiertas a raíz del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), una de las claves del acuerdo comercial entre los Estados Unidos y la Argentina y que favorece a los laboratorios de origen estadounidenses.