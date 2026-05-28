Javier Milei recibe en Casa Rosada al empresario y gemólogo inglés Maurice Ostro
La reunión será en la mañana de este viernes y, según trascendió, el empresario de piedras preciosas tiene interés en ingresar al “súper RIGI” con inversiones en centros digitales para el procesamiento de datos.
Javier Milei tiene previsto reunirse este viernes con el empresario británico Maurice Ostro, a quien recibirá desde las 10 de la mañana en Casa Rosada, donde luego recibirá a las autoridades de la Cámara de Especialidades Medicinales (CEM).
Según trascendió, el inglés cuyos intereses se basan en la industrialización y comercialización de piedras preciosas, estaría interesado en invertir en centros digitales para el procesamiento de datos, para lo cual querría adherirse al llamado “súper RIGI”.
Ostro, poseedor de la gema de topacio azul más grande del mundo que su padre halló en Minas Gerais (Brasil) y que su familia donó para ser exhibida en la Galería de Minerales en 2016, no es la primera vez que visita al Presidente.
De hecho, en una ocasión anterior, ocurrida en a mediados de junio del año pasado, le obsequió a Milei gemelos con piedra topacio "Kathy Ostro" y una pulsera con topacio azul, según aparece en el registro oficial de obsequios recibidos por el mandatario argentino.
Quién es Maurice Ostro
A mediados de la década de 1980 Maurice Ostro comenzó su carrera en la industria de las piedras preciosas tras graduarse como gemólogo en el Instituto Gemológico de América; prosiguió estudios en la Escuela de Negocios de Harvard y en la Universidad de Nueva York y en 1987 obtuvo una maestría en jurisprudencia en el Wadham College de la Universidad de Oxford.
En 1992 fundó una empresa de yogur helado que se convirtió en el mayor proveedor de yogur helado para el sector de las aerolíneas; en 1999 continuó haciendo negocios con las aerolíneas al crear una empresa de catering aéreo, y con el nuevo milenio fundó otra compañía dedicada a brindar contenido multimedia a aerolíneas, navieras y líneas ferroviarias.
Tras la muerte de su padre en 2010, Ostro asumió la responsabilidad de las operaciones en el Reino Unido del negocio familiar de piedras preciosas, Ostro Minerals, de donde provienen la mayor parte de sus ingresos.
También es un reconocido filántropo al destinar el diez por ciento de las ganancias de sus empresas a organizaciones benéficas del Reino Unido, incluso con programas elaborados para ayudar a pequeñas empresas y emprendedores de su país. También creó Entrepreneurial Giving, movimiento que anima a las empresas a realizar obras de caridad.
Las farmacéuticas plantearán sus reclamos a Milei
A partir del mediodía de este viernes, Javier Milei también mantendrá una reunión en Casa de Gobierno con representantes de la Cámara de Especialidades Medicinales (CEM), entidad que cuenta con “100 años de compromiso con la investigación y el desarrollo de medicamentos innovadores, seguros, eficaces y de calidad”.
La reunión con Gastón Domingues Caetano, titular de la entidad, se enmarca en medio de las tensiones abiertas a raíz del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), una de las claves del acuerdo comercial entre los Estados Unidos y la Argentina y que favorece a los laboratorios de origen estadounidenses.
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