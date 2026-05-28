La Justicia ordenó peritar los audios de Diego Spagnuolo por corrupción en ANDIS
El juez Ariel Lijo ordenó una compleja pericia técnica sobre los audios de Diego Spagnuolo. Deberá aportar su voz para descartar clonación con IA o edición.
El juez federal Ariel Lijo ordenó avanzar con una compleja pericia técnica sobre las grabaciones incorporadas en la causa que investiga presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Por ello, el ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, deberá aportar material de su voz para un cotejo forense.
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Qué dice la resolución
La resolución fijó una batería de puntos de pericia orientados a determinar si los registros fueron editados, manipulados con inteligencia artificial o clonados digitalmente.
Uno de los puntos centrales del estudio establece que el juzgado deberá convocar al ex funcionario a los fines de que aporte material indubitado. Es decir, deberá proporcionar muestras de su voz para compararlas con los registros cuestionados. La medida apunta a establecer si los segmentos le corresponden y si fueron obtenidos de manera natural o mediante herramientas de síntesis digital.
En la resolución, el juez ordenó un “análisis comparativo” y una “comparación de parámetros acústico-fonéticos”. Pero además, la pericia irá más allá de un simple cotejo vocal. El juzgado pidió determinar si los archivos presentan “indicios técnicos de operaciones de edición posteriores”, incluyendo posibles cortes, superposiciones o inserciones.
La investigación de los Audios y la clonación de voz de Diego Spagnuolo
En otro de los puntos, el magistrado requirió un análisis para establecer si presenta características técnicas compatibles con voz humana o con sistemas de síntesis automática, entre ellos “text-to-speech” o “voice cloning” basados en inteligencia artificial.
La resolución menciona técnicas específicas que deberán analizar los peritos, como “jitter”, “shimmer”, coherencia ambiental, respiración natural y detectores algorítmicos de audio sintético. El juzgado también ordenó investigar si hubo “clonación de voz”, “deep voice manipulation” o utilización de herramientas automatizadas.
Los expertos deberán comparar los archivos incorporados al expediente con material difundido en medios y otras versiones en internet para detectar diferencias o alteraciones entre copias. La pericia será realizada por especialistas de la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) y peritos de las defensas.
Entre otras exigencias, el juez dispuso que se preserve estrictamente la cadena de custodia digital, documentando accesos, hashes criptográficos y bitácoras para evitar cualquier alteración del material original. También obliga a informar qué software y herramientas forenses utilizarán.
La medida fue ordenada tras el fallo de la Cámara Federal, en una causa donde ya está procesado el ex titular de la ANDIS, mientras que aún no fueron indagados los dueños de la droguería Suizo Argentina de los Kovalivker, mencionada en las grabaciones.
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