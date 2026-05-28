La Justicia ordenó peritar los audios de Diego Spagnuolo por corrupción en ANDIS

La investigación de los Audios y la clonación de voz de Diego Spagnuolo

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En otro de los puntos, el magistrado requirió un análisis para establecer si presenta características técnicas compatibles con voz humana o con sistemas de síntesis automática, entre ellos “text-to-speech” o “voice cloning” basados en inteligencia artificial.

La resolución menciona técnicas específicas que deberán analizar los peritos, como “jitter”, “shimmer”, coherencia ambiental, respiración natural y detectores algorítmicos de audio sintético. El juzgado también ordenó investigar si hubo “clonación de voz”, “deep voice manipulation” o utilización de herramientas automatizadas.

Los expertos deberán comparar los archivos incorporados al expediente con material difundido en medios y otras versiones en internet para detectar diferencias o alteraciones entre copias. La pericia será realizada por especialistas de la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) y peritos de las defensas.

Entre otras exigencias, el juez dispuso que se preserve estrictamente la cadena de custodia digital, documentando accesos, hashes criptográficos y bitácoras para evitar cualquier alteración del material original. También obliga a informar qué software y herramientas forenses utilizarán.

La medida fue ordenada tras el fallo de la Cámara Federal, en una causa donde ya está procesado el ex titular de la ANDIS, mientras que aún no fueron indagados los dueños de la droguería Suizo Argentina de los Kovalivker, mencionada en las grabaciones.