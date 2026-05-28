Axel Kicillof en La Plata: "Mientras dure esta pesadilla libertaria, defendamos cada hospital"

Para el mandatario bonaerense, “frente al abandono, el ajuste y la crueldad" de la gestión nacional “nuestra tarea es cambiar el rumbo económico del país. No se trata solo de cambiar un gobierno, sino de ser capaces de darle a la Argentina un proceso de desarrollo justo, federal y sostenible”.

“Aún en las peores condiciones en las que se puede gobernar, con un Gobierno Nacional que nos asfixia, seguimos cuidando a nuestro pueblo, seguimos abriendo centros de salud, seguimos brindando atención primaria, seguimos incorporando equipamiento y aplicamos el programa de medicamentos bonaerense para acompañar a nuestro pueblo”, afirmó.

Y concluyó: “Mientras dure esta pesadilla libertaria, defendamos cada hospital y cada centro de salud porque es ahí donde se juega el futuro de la Argentina. No hay futuro posible en nuestra Nación si se abandona la salud del pueblo. Por eso nosotros nos comprometemos a defenderla con toda nuestra fuerza”.

Acompañaron al gobernador su vice Verónica Magario y miembros de su gabinete, el intendente platense Julio Alak, el exministro Daniel Gollan, intendentes bonaerenses, legisladores provinciales y dirigentes del MDF.