Axel Kicillof en La Plata: "Mientras dure esta pesadilla libertaria, defendamos cada hospital"
El gobernador bonaerense encabezó el lanzamiento del MFF “Salud”, afirmando que “ya no caben dudas: el de Milei es el gobierno más insensible que ha tenido la democracia argentina”.
Axel Kicillof encabezó el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) “Salud” en un acto que se desarrolló en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata, donde destacó que desde el gobierno provincial se eligió "luchar por una Argentina donde la salud no sea un negocio y un privilegio sino un derecho para todos".
El gobernador volvió a fustigar al Gobierno Nacional al advertir que “es este plan económico el que enferma: no puede haber equilibrio en el marco de la miseria planificada y la crueldad organizada; no hay orden cuando la sociedad está atravesada por la desesperación y la angustia”.
Ante miles de trabajadores del sistema salud, del sector universitario y de organizaciones sindicales y sociales, también afirmó que “la motosierra mata” al precisar que “tenemos un aumento del 6% de la mortalidad infantil y de un 37% de la mortalidad materna”, asegurando que “ya no caben dudas: el de Milei es el gobierno más insensible que ha tenido la democracia argentina”.
“Esta derecha extrema quiere instalar que los derechos son privilegios... Nosotros decimos con claridad: una sociedad mejor no se construye abandonando al que necesita ayuda, se construye ampliando derechos, protegiendo a los más vulnerables y garantizando la igualdad”, dijo.
Para el mandatario bonaerense, “frente al abandono, el ajuste y la crueldad" de la gestión nacional “nuestra tarea es cambiar el rumbo económico del país. No se trata solo de cambiar un gobierno, sino de ser capaces de darle a la Argentina un proceso de desarrollo justo, federal y sostenible”.
“Aún en las peores condiciones en las que se puede gobernar, con un Gobierno Nacional que nos asfixia, seguimos cuidando a nuestro pueblo, seguimos abriendo centros de salud, seguimos brindando atención primaria, seguimos incorporando equipamiento y aplicamos el programa de medicamentos bonaerense para acompañar a nuestro pueblo”, afirmó.
Y concluyó: “Mientras dure esta pesadilla libertaria, defendamos cada hospital y cada centro de salud porque es ahí donde se juega el futuro de la Argentina. No hay futuro posible en nuestra Nación si se abandona la salud del pueblo. Por eso nosotros nos comprometemos a defenderla con toda nuestra fuerza”.
Acompañaron al gobernador su vice Verónica Magario y miembros de su gabinete, el intendente platense Julio Alak, el exministro Daniel Gollan, intendentes bonaerenses, legisladores provinciales y dirigentes del MDF.
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