¿Cuándo asume Manuel Adorni? Arranca un nuevo ciclo en el Gabinete

"Gracias también a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la confianza y el apoyo permanente", expresó el aún vocero presidencial.

Con su nueva responsabilidad, Adorni continuará en la Casa Rosada y no asumirá como legislador por la Ciudad de Buenos Aires, cargo para el que había sido electo el pasado 18 de mayo, tras ganar la elección local.

Se espera que en el cargo de vocero sea reemplazado por su actual números dos, Javier Lanari, aunque será el propio Adorni el que seguirá como figura central de la comunicación del Presidente.