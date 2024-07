Cultura en peligro: denuncian censura en distintos centros nacionales

Y agregó: "'Es la primera vez que nos sucede', se nos disculpó uno. 'Trabajamos acá desde siempre y nunca nos habían supervisado la programación de esta manera'. Yo, si bien no es la 1ra vez que lo escucho en relación a las dependencias de cultura de nación, lo sentí, físicamente, como un golpe en la boca del estómago y pensé, puto que soy, que así deberían sentirse los jud1os alemanes cuando, en la década de 1930, veían que, progresivamente, se les iban cerrando las puertas alrededor".

"Mi amigo, varón hétero cis, quedó estupefacto ante la prohibición de material que criticara la dictadura militar. Todos estuvimos, en esta reunión, de acuerdo en que NUNCA MÁS pensábamos que íbamos a vivir esto. No doy el nombre de los programadores porque no quiero exponerlos a que los sancionen, pero si alguno de ustedes tienen amigos que trabajen en el área, pueden preguntarles y van a ver que ESTÁ SUCEDIENDO. ¿Qué hacer frente a esto? 1. No llorar, no victimizarse. Pero sí hacerlo saber 2. Organizarse. Hay mucha gente, incluso votantes de este gobierno, que no van a quedarse quietos frente a lo que sucede. En mi campo, el cultural, que es uno de los más atacados, hay una necesidad urgente de generar movidas, articulaciones, generar situaciones de resistencia cultural, circuitos de espacios liberados, el famoso margen de esperanza que surge en los cataclismos es el que puede cambiar la historia. EN LA OSCURIDAD, HAGAMOS LUZ", concluyó Anchou.

Haciéndose eco de esto, el medio digital Big Bang News consultó sobre esta denuncia a fuentes del ex Centro Cultural Kirchner, rebautizado por el gobierno de Javier Milei como Palacio Libertad, y confirmaron la existencia de estas listas y señalaron que fueron dadas en enero de este año cuando se empezaron a programas las actividades. Pero no se trata solo de temáticas, sino también de la mayoría de las películas de industria nacional y artistas, entre los que se encuentra, como era de esperarse por su fuerte cruce con Javier Milei, Lali Espósito.