Nancy Pazos reveló detalles de la charla Daniel Scioli - Cristina Kirchner sobre la "traición" del albertismo

"Nunca en mi vida política sentí este nivel de manoseo y de traición", le expresó el embajador en Brasil a la vicepresidenta, según Pazos, que contó que el día jueves en el Ateneo, Scioli lanzó su candidatura con Tolosa Paz y Cafiero, y "después, generosamente ofreció su casa para que todos vayan a festejar, sin saber que en el medio del lanzamiento, el albertismo lo estaban negociando".

La periodista indicó que "el que no sabía nada de lo que estaba pasando era Scioli", quien le manifestó a la ex presidenta: "Nunca me pasó esto en mi historia política. Me pidieron que no te atienda el teléfono".

Nancy Pazos también reveló que Scioli jamás se enteró que Cristina quería que Scioli sea candidato en la lista de diputados, y que el ahora funcionario nacional se siente traicionado por Alberto. "La palabra concreta es que Daniel se siente dolido y se va a juntar con Cristina en 15 días", cerró la periodista.