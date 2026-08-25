De estrella libertaria a paria: Fernando Cerimedo ahora es la mancha venenosa y todos buscan despegarse de él

Negre rechazó enfáticamente las sospechas sobre la utilización de estructuras digitales irregulares o manipulación de datos dentro del portal conocido por ser un recurrente canal para la difusión de fake news, y aseguró que el acusado no poseía las credenciales de acceso a las redes sociales de la empresa y que la totalidad del tráfico que registran sus publicaciones proviene de audiencias orgánicas.

La operación de distanciamiento también alcanzó la presencia internacional del oficialismo y la participación de la gestión libertaria en foros conservadores de Estados Unidos. Negre desestimó cualquier rol de Cerimedo en la organización de los encuentros de la comunidad hispana que suelen contar con la presencia estelar de Milei.

El repliegue relámpago de las acciones de Cerimedo evidencia el apuro del entramado comunicacional libertario por desligarse de un operador clave en la campaña que ahora enfrenta acusaciones por sicariato, violencia de género y negocios oscuros en el exterior. Mientras la Justicia de Bolivia avanza en la recolección de pruebas e indaga la trama económica detrás del atentado, la nave insignia del periodismo adicto al Gobierno busca cerrar filas para evitar que el barro judicial salpique la imagen de la gestión nacional.