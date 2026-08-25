De estrella libertaria a paria: Fernando Cerimedo ahora es la mancha venenosa y todos buscan despegarse de él
Fernando Cerimedo fue detenido en Bolivia acusado de haber contratado a dos sicarios para asesinar a su pareja, Nadia Beller.
Caído en desgracia y detenido en Bolivia acusado de estar detrás del intento de femicidio a manos de dos sicarios de su pareja Nadia Beller, el otrora consultor estrella del gobierno de Javier Milei y de toda la ultraderecha latinoamericana, Fernando Cerimedo se convirtió ahora en mancha veneosa y todos en el micromundo libertario buscan depegarse de él.
Ahora el periodista español Javier Negre, y socio de Cerimedo aseguró que justo, una semana antes del fallido atentado, el ex asesor de Milei y co fundador de La Derecha Diario junto a Negre, se había desprendido de sus acciones en ese medio.
El anuncio se produjo sugestivamente apenas unos pocos días después de la detención del consultor libertario y Negre sostuvo que la salida del estratega digital se venía negociando desde comienzos de año y que la operación formal se cerró el pasado viernes.
Todo el espectro libertario busca desmarcarse ahora de cerimedo tal como en su momento lo hicieron de Manuel Adorni. Según Negre, las conversaciones para cerrar la salida de Cerimedo respondieron exclusivamente a su falta de participación cotidiana en la gestión operativa del portal. "Le pedí por favor que se saliese del medio de comunicación, porque no tenía incidencia directa ni en la gestión, ni en el management, ni en cargos directivos", explicó ahora Negre sobre el trámite que terminó de sellarse tras demoras administrativas provocadas por el arresto del imputado.
El intento de blindaje hacia el ultraderechista medio de comunicación contó con un aval llamativo proveniente de la propia víctima. A través de sus redes sociales, Beller respaldó la versión sobre la venta del paquete accionario y solicitó expresamente desvincular a Negre de la causa penal por la emboscada a tiros que sufrió en Santa Cruz de la Sierra. Beller enmarcó la transacción comercial dentro del proceso de liquidación de activos que el consultor estaba ejecutando a raíz de su trámite de divorcio.
Negre rechazó enfáticamente las sospechas sobre la utilización de estructuras digitales irregulares o manipulación de datos dentro del portal conocido por ser un recurrente canal para la difusión de fake news, y aseguró que el acusado no poseía las credenciales de acceso a las redes sociales de la empresa y que la totalidad del tráfico que registran sus publicaciones proviene de audiencias orgánicas.
La operación de distanciamiento también alcanzó la presencia internacional del oficialismo y la participación de la gestión libertaria en foros conservadores de Estados Unidos. Negre desestimó cualquier rol de Cerimedo en la organización de los encuentros de la comunidad hispana que suelen contar con la presencia estelar de Milei.
El repliegue relámpago de las acciones de Cerimedo evidencia el apuro del entramado comunicacional libertario por desligarse de un operador clave en la campaña que ahora enfrenta acusaciones por sicariato, violencia de género y negocios oscuros en el exterior. Mientras la Justicia de Bolivia avanza en la recolección de pruebas e indaga la trama económica detrás del atentado, la nave insignia del periodismo adicto al Gobierno busca cerrar filas para evitar que el barro judicial salpique la imagen de la gestión nacional.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario