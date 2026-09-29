Con el 70% de los jubilados en la pobreza, Luis Caputo les pidió que valoren "el nivel de ingresos que tienen"

En ese camino Caputo cargó este martes contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires y probable candidato a presidente en 2027, Axel Kicillof, a quien calificó como el “anticristo”. Asimismo tildó de “miserables” y “momias” a los empresarios que piden una devaluación.

“Hay sectores que retraen la inversión. (Axel) Kicillof es el anticristo. En ese caso, el escenario es tan malo que tiene impacto”, afirmó. A su vez, afirmó que el mandatario bonaerense “quiere a la gente pobre” y que “le molesta que la gente viaje al exterior”.

Y advirtió: “Los que piden una devaluación son momias o miserables que solo piensan solo en sí mismos y quieren una Argentina pobre donde puedan pagar salarios, pobres con una economía cerrada así la gente les subsidia los precios de venta y juegan a ser megaempresarios”.

Caputo aseguró además que el Gobierno cuenta con las herramientas para evitar cualquier tipo de volatilidad con relación al dólar durante el electoral 2027.

Estimó que el Banco Central podría comprar hasta 30 mil millones de dólares en los próximos meses en caso de cumplirse las proyecciones más optimistas que maneja el Palacio de Hacienda.

A su vez, ratificó el programa económico al enfatizar que el Gobierno seguirá con su plan más allá de los últimos indicadores y descartó un “plan platita” porque está probado que "no funciona".