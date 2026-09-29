Con el 70% de los jubilados en la pobreza, Luis Caputo les pidió que valoren "el nivel de ingresos que tienen"
Javier Milei y Luis Caputo mantienen congelado el bono a jubilados en $70 mil desde hace 30 meses y su "poder de fuego" se fue licuando frente a la inflación.
Con el 70% de los jubilados y pensionados percibiendo el haber mínimo y viviendo así por debajo de la línea de la pobreza, el ministro de Economía Luis Caputo les reclamó este martes "valorar el nivel de ingresos que tienen". Caputo lanzó su insólito reclamo en el marco de la exposición de casi una hora que brindó frente a un auditorio repleto de financistas y apenas un día después de que el gobierno de Javier Milei oficializara el pago en octubre del devaluado bono congelado en apenas 70 mil pesos desde hace ya 30 meses.
En octubre los haberes jubilatorios subirán 1,6% siguiendo la inflación con dos meses de rezago y de esta manera el haber mínimo pasará de 428.591,22 pesos a 435.748,51 pesos. Si ese se le suma el bono de 70 mil pesos, ningún jubilado cobrará por debajo de los 505.748,51 pesos.
Sin embargo en julio pasado la Canasta Básica Total (CBT) informada por el Indec para un solo adulto, que marca el umbral por debajo del cual se cae en la pobreza llegó a los 506.381 pesos. Es decir que en octubre los jubilados de la mínima, es decir el 70% de ellos, percibirán ingresos por debajo de la línea de la pobreza incluso con el bono de 70 mil pesos.
Según Caputo, los jubilados deberían estar agradecidos y valorar el nivel de ingresos que tienen en la actualidad porque subieron "14%" desde la llegada de Milei a la presidencia, mientras que en el gobierno anterior habían caído 40%.
Luis Caputo y el anticristo
Mientras el relato se cae a pedazos y a medida que Milei y Caputo se van quedando sin argumentos, el tándem libertario echa mano al viejo manual del discurso del miedo ya no tanto para defender las bondades de su modelo sino para intentar instalar la idea de "los otros son peores".
En ese camino Caputo cargó este martes contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires y probable candidato a presidente en 2027, Axel Kicillof, a quien calificó como el “anticristo”. Asimismo tildó de “miserables” y “momias” a los empresarios que piden una devaluación.
“Hay sectores que retraen la inversión. (Axel) Kicillof es el anticristo. En ese caso, el escenario es tan malo que tiene impacto”, afirmó. A su vez, afirmó que el mandatario bonaerense “quiere a la gente pobre” y que “le molesta que la gente viaje al exterior”.
Y advirtió: “Los que piden una devaluación son momias o miserables que solo piensan solo en sí mismos y quieren una Argentina pobre donde puedan pagar salarios, pobres con una economía cerrada así la gente les subsidia los precios de venta y juegan a ser megaempresarios”.
Caputo aseguró además que el Gobierno cuenta con las herramientas para evitar cualquier tipo de volatilidad con relación al dólar durante el electoral 2027.
Estimó que el Banco Central podría comprar hasta 30 mil millones de dólares en los próximos meses en caso de cumplirse las proyecciones más optimistas que maneja el Palacio de Hacienda.
A su vez, ratificó el programa económico al enfatizar que el Gobierno seguirá con su plan más allá de los últimos indicadores y descartó un “plan platita” porque está probado que "no funciona".
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