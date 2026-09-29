Quién reemplazará a Juan Carlos Pagotto en el Senado
Tras el fallecimiento de Juan Carlos Pagotto, se confirmó que Alejandro Cruz Antúnez asumirá la banca en el Senado por La Libertad Avanza.
Tras la conmoción por la repentina muerte del legislador riojano, quedó definido quién ocupará su lugar en el recinto. El abogado Alejandro Cruz Antúnez asumirá en el Senado de la Nación para completar el mandato que correspondía a Juan Carlos Pagotto en representación de la provincia de La Rioja por el bloque oficialista libertario.
Quién es Alejandro Cruz Antúnez, el sucesor en el Senado
Cruz Antúnez es un abogado que cuenta con un activo recorrido dentro de las filas de La Libertad Avanza a nivel local. Su nombre formó parte central de la lista y del armado electoral libertario en territorio riojano durante las elecciones legislativas de 2023, donde la fuerza consiguió el ingreso a la Cámara Alta.
El mecanismo de sucesión se encuadra de manera estricta bajo los términos de la Ley 27.412 de Paridad de Género. La normativa establece que, ante la vacancia definitiva de una banca en el Congreso de la Nación, el reemplazo debe ser efectuado por un candidato del mismo género que el legislador saliente.
IMPORTANTE: Hallaron muerto al senador Juan Carlos Pagotto en su casa de La Rioja
De esta manera, la provincia de La Rioja preservará sus tres bancas completas en la Cámara Alta. En los próximos días, Cruz Antúnez deberá cumplir con el procedimiento institucional de rigor ante las autoridades parlamentarias para prestar juramento formal e incorporarse al bloque oficialista.
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