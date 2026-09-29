Murió el senador Juan Carlos Pagotto: la despedida de Javier Milei y Karina Milei

Minutos antes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, había manifestado su tristeza con sentidas palabras dedicadas a la trayectoria y militancia del senador. "Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro senador Juan Carlos Pagotto, un luchador de la libertad de La Rioja y nuestro país", publicó la funcionaria, agregando: "Un cálido abrazo a su familia y seres queridos en este difícil momento".