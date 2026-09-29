Murió el senador Juan Carlos Pagotto: la despedida de Javier Milei y Karina Milei
El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, despidieron con sentidas palabras al legislador Juan Carlos Pagotto.
Tras confirmarse el sorpresivo fallecimiento del legislador riojano este martes por la mañana, la cúpula del Gobierno nacional expresó su profundo pesar. A través de sus redes sociales, el presidente y su hermana homenajearon públicamente a Juan Carlos Pagotto, destacando su compromiso político y enviando cálidas condolencias a todos sus seres queridos.
El mensaje de despedida de Javier Milei y Karina Milei
El presidente Javier Milei se hizo eco de la triste noticia y compartió un sentido mensaje de despedida en su cuenta oficial de la red social X: "QEPD", escribió el jefe de Estado al republicar las repercusiones sobre la partida del dirigente riojano en la Cámara Alta.
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Minutos antes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, había manifestado su tristeza con sentidas palabras dedicadas a la trayectoria y militancia del senador. "Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro senador Juan Carlos Pagotto, un luchador de la libertad de La Rioja y nuestro país", publicó la funcionaria, agregando: "Un cálido abrazo a su familia y seres queridos en este difícil momento".
La partida del dirigente representa una sensible pérdida institucional y política para las filas de La Libertad Avanza en el Congreso, donde Pagotto ejercía un rol central desde su asunción en diciembre de 2023, llegando a encabezar la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.
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