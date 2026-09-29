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Murió el senador Juan Carlos Pagotto: la despedida de Javier Milei y Karina Milei

Política

El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, despidieron con sentidas palabras al legislador Juan Carlos Pagotto.

Murió el senador Juan Carlos Pagotto: la despedida de Javier Milei y Karina Milei

Murió el senador Juan Carlos Pagotto: la despedida de Javier Milei y Karina Milei

Tras confirmarse el sorpresivo fallecimiento del legislador riojano este martes por la mañana, la cúpula del Gobierno nacional expresó su profundo pesar. A través de sus redes sociales, el presidente y su hermana homenajearon públicamente a Juan Carlos Pagotto, destacando su compromiso político y enviando cálidas condolencias a todos sus seres queridos.

El mensaje de despedida de Javier Milei y Karina Milei

El presidente Javier Milei se hizo eco de la triste noticia y compartió un sentido mensaje de despedida en su cuenta oficial de la red social X: "QEPD", escribió el jefe de Estado al republicar las repercusiones sobre la partida del dirigente riojano en la Cámara Alta.

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Minutos antes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, había manifestado su tristeza con sentidas palabras dedicadas a la trayectoria y militancia del senador. "Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro senador Juan Carlos Pagotto, un luchador de la libertad de La Rioja y nuestro país", publicó la funcionaria, agregando: "Un cálido abrazo a su familia y seres queridos en este difícil momento".

La partida del dirigente representa una sensible pérdida institucional y política para las filas de La Libertad Avanza en el Congreso, donde Pagotto ejercía un rol central desde su asunción en diciembre de 2023, llegando a encabezar la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

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