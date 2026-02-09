Femicidio de Cecilia Strzyzowski: este martes fijarán las sentencias para César Sena y sus padres
La Justicia del Chaco declaró culpables por el femicidio de Cecilia Strzyzowski a los Sena y a sus colaboradores, y los condenó a prisión efectiva.
La Justicia del Chaco fijará este martes las penas para César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Con ellos también fueron declarados culpables Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Fabiana González, quienes encubrieron el crimen.
Se espera que la jueza Dolly Fernández, que presidió el juicio por jurados populares, lea el veredicto en una audiencia virtual que comenzará a las 9 en la Cámara Segunda en lo Criminal, en Resistencia, Chaco.
Durante las audiencias de cesura, celebradas a fines de 2025, tanto la Fiscalía como la querella solicitaron prisión perpetua para los Sena, mientras que la defensa planteó la inconstitucionalidad de esa pena.
Pero el artículo 80 del Código Penal estipula la pena de prisión perpetua dada la gravedad del ilícito que es el femicidio, es decir, del delito de homicidio doblemente agravado por violencia de género y el vínculo, en calidad de autor, en el caso de César Sena, y de partícipes necesarios, en el caso de sus padres.
Mientras tanto, los colaboradores del clan Sena podrían enfrentar penas de menos años porque son responsables por encubrimiento agravado.
"Muchos nos dijeron que sin cuerpo ni acta no iba a ver sentencia, pero Cecilia habló, nos marcó el río donde fueron tiradas sus cenizas, se encontró su dique y valija, la cual tenía sus sueños guardados. Todos estos elementos permitieron que el Equipo Fiscal pueda demostrar que Cecilia entró a una casa con vida y salió envuelta en una frazada", subrayó Jorge Canteros, procurador general de la provincia del Chaco.
Marcha en Resistencia por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski, confirmó que participará de la marcha de Madres del Dolor que está convocada para este martes frente a los tribunales en Juan B. Justo y San Martín, ciudad de Resistencia.
“Vine a quedarme a seguir con la lucha, estaré en cada marcha pidiendo justicia por mi hija”, señaló Romero.
Cecilia Strzyzowski fue vista por última vez el 2 de junio de 2023, cuando fue captada por las cámaras de la casa de sus exsuegros en Resistencia.
La joven de 28 años había sido invitada a la casa de Marcela Acuña y Emerenciano Sena junto a su exmarido, César Sena, de 20, de quien se había divorciado hacía muy poco tiempo.
El plan era hablar de un supuesto viaje, y por eso la joven acudió a la cita con una valija con ropa y objetos personales. Luego desapareció.
Pasaron casi dos años y medio hasta que la Justicia del Chaco dio por confirmado el femicidio de Cecilia Strzyzowski.
Esta semana su madre, Gloria Romero, afirmó que tiene "las mejores expectativas" sobre las posibles penas que le tocarán a César Sena y a su clan.
"Espero prisión perpetua para los asesinos. No creo que cambien la decisión del jurado", señaló la mujer.
