Femicidio de Cecilia Strzyzowski: este martes fijarán las sentencias para César Sena y sus padres

"Muchos nos dijeron que sin cuerpo ni acta no iba a ver sentencia, pero Cecilia habló, nos marcó el río donde fueron tiradas sus cenizas, se encontró su dique y valija, la cual tenía sus sueños guardados. Todos estos elementos permitieron que el Equipo Fiscal pueda demostrar que Cecilia entró a una casa con vida y salió envuelta en una frazada", subrayó Jorge Canteros, procurador general de la provincia del Chaco.

Marcha en Resistencia por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski, confirmó que participará de la marcha de Madres del Dolor que está convocada para este martes frente a los tribunales en Juan B. Justo y San Martín, ciudad de Resistencia.

“Vine a quedarme a seguir con la lucha, estaré en cada marcha pidiendo justicia por mi hija”, señaló Romero.

Cecilia Strzyzowski fue vista por última vez el 2 de junio de 2023, cuando fue captada por las cámaras de la casa de sus exsuegros en Resistencia.

La joven de 28 años había sido invitada a la casa de Marcela Acuña y Emerenciano Sena junto a su exmarido, César Sena, de 20, de quien se había divorciado hacía muy poco tiempo.

El plan era hablar de un supuesto viaje, y por eso la joven acudió a la cita con una valija con ropa y objetos personales. Luego desapareció.

Pasaron casi dos años y medio hasta que la Justicia del Chaco dio por confirmado el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Esta semana su madre, Gloria Romero, afirmó que tiene "las mejores expectativas" sobre las posibles penas que le tocarán a César Sena y a su clan.

"Espero prisión perpetua para los asesinos. No creo que cambien la decisión del jurado", señaló la mujer.