MinutoUno

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: una por una, las condenas para el clan Sena y los encubridores

Sociedad

La Justicia sentenció a la pena máxima a César y sus padres. Qué pasó con los encubridores del crimen de Cecilia Strzyzowski ocurrido en 2023.

Cesar

Cesar, Emerenciano y Marcela Sena, presos por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

La Justicia de Chaco dictó sentencia este martes en el caso que conmocionó al país. La jueza Dolly Fernández condenó a prisión perpetua a los líderes del Clan Sena por el femidicio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido el 2 de junio de 2023 en la ciudad de Resistencia.

El fallo marca el cierre de un proceso judicial histórico. Los jueces consideraron probado que la familia política de la víctima planificó y ejecutó el crimen.

IMPORTANTE: Un tormentón bañará de lluvias el día más esperado por las parejas

clan sena
Condenas por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Condenas por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Las condenas a la familia Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Los tres integrantes principales de la familia recibieron la pena máxima prevista por el Código Penal:

  • César Sena: Condenado a prisión perpetua como autor del delito de homicidio agravado por el vínculo y violencia de género (femicidio).

  • Emerenciano Sena: Condenado a prisión perpetua como partícipe necesario del homicidio agravado.

  • Marcela Acuña: Condenada a prisión perpetua como partícipe necesaria del homicidio agravado.

Las penas para los encubridores

Además de la familia, el tribunal dictó sentencia para los colaboradores que ayudaron a borrar las pruebas del delito:

  • Gustavo Obregón: Recibió 4 años y meses de prisión por encubrimiento agravado.

  • Fabiana Cecilia González: Fue condenada a 5 años de cárcel por encubrimiento simple.

  • Gustavo Melgarejo: Recibió una pena de 2 años y 10 meses por encubrimiento simple.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas