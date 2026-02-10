Femicidio de Cecilia Strzyzowski: una por una, las condenas para el clan Sena y los encubridores
La Justicia sentenció a la pena máxima a César y sus padres. Qué pasó con los encubridores del crimen de Cecilia Strzyzowski ocurrido en 2023.
La Justicia de Chaco dictó sentencia este martes en el caso que conmocionó al país. La jueza Dolly Fernández condenó a prisión perpetua a los líderes del Clan Sena por el femidicio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido el 2 de junio de 2023 en la ciudad de Resistencia.
El fallo marca el cierre de un proceso judicial histórico. Los jueces consideraron probado que la familia política de la víctima planificó y ejecutó el crimen.
IMPORTANTE: Un tormentón bañará de lluvias el día más esperado por las parejas
Las condenas a la familia Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
Los tres integrantes principales de la familia recibieron la pena máxima prevista por el Código Penal:
-
César Sena: Condenado a prisión perpetua como autor del delito de homicidio agravado por el vínculo y violencia de género (femicidio).
Emerenciano Sena: Condenado a prisión perpetua como partícipe necesario del homicidio agravado.
Marcela Acuña: Condenada a prisión perpetua como partícipe necesaria del homicidio agravado.
Las penas para los encubridores
Además de la familia, el tribunal dictó sentencia para los colaboradores que ayudaron a borrar las pruebas del delito:
-
Gustavo Obregón: Recibió 4 años y meses de prisión por encubrimiento agravado.
Fabiana Cecilia González: Fue condenada a 5 años de cárcel por encubrimiento simple.
Gustavo Melgarejo: Recibió una pena de 2 años y 10 meses por encubrimiento simple.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario