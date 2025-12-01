MinutoUno

De qué operaron a José Alperovich tras casarse con Marianela Mirra: "Fulminante"

El exfuncionario condenado por abuso sexual fue hospitalizado este domingo y se recupera, tras una cirugía de urgencia. Los detalles.



La escena política y mediática fue sacudida por un terremoto mediático en las últimas horas, tras conocerse que José Alperovich, recién casado con Marianela Mirra, fue internado de urgencia en el Hospital Italiano y tuvo que ser operado sin demora.

La emergencia sanitaria se produjo en un contexto explosivo, aumentando el revuelo. El periodista Ángel de Brito reveló la causa de la intervención: el exgobernador tucumano sufrió una "apendicitis fulminante", lo que requirió una acción médica inmediata.

De Brito compartió en redes sociales imágenes enviadas por sus seguidores, que mostraban a Marianela Mirra recorriendo los pasillos del hospital, con una expresión seria y visiblemente preocupada. Una usuaria, que envió una de las fotos, escribía: "Ángel, Marianela Mirra en el cuarto piso del Italiano".

Mirra Alperovich

El periodista, sin embargo, no se limitó a informar sobre la salud. De Brito lanzó una frase que alimentó el escándalo y las especulaciones sobre accesos y privilegios: “Fue internado en el Hospital Italiano porque Alperovich es amigo del vicedirector”.

Esta declaración agitó las redes. Además, el periodista recordó un punto clave respecto a la situación legal de Alperovich: “Al ser un preso domiciliario, cada movimiento debe ser informado a la causa para que la víctima tome conocimiento. Esto todavía no ocurrió”.

La operación de urgencia se produjo a solo días de la controversial boda entre Mirra y Alperovich. Este casamiento estuvo envuelto en versiones y contradicciones hasta el último momento. Aunque se filtró que habría una fiesta para unas 20 personas con catering, Marianela salió a desmentirlo en diálogo con Pamela David para "Desayuno Americano" (América): “No hay ostentación. Esto estaba planeado hace tiempo. Solo estuvieron los testigos. No hubo nada más”.

