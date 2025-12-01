De qué operaron a José Alperovich tras casarse con Marianela Mirra: "Fulminante"

La operación de urgencia se produjo a solo días de la controversial boda entre Mirra y Alperovich. Este casamiento estuvo envuelto en versiones y contradicciones hasta el último momento. Aunque se filtró que habría una fiesta para unas 20 personas con catering, Marianela salió a desmentirlo en diálogo con Pamela David para "Desayuno Americano" (América): “No hay ostentación. Esto estaba planeado hace tiempo. Solo estuvieron los testigos. No hubo nada más”.

Embed