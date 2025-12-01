Caso ANDIS: continúan las indagatorias con otro acusado clave, exfuncionario del organismo

Spagnuolo declaracion indagatoria

Los cuadernos de Calvete

Roger Grant, además de concretar los direccionamientos ordenados por Garbellini, figuraba en cuadernos secuestrados en la vivienda de Miguel Ángel Calvete. Calvete es un imputado clave, señalado como uno de los “jefes paraestatales”, y está preso en otra causa penal. En su domicilio se secuestraron una serie de cuadernos con diversas anotaciones de interés para la causa.

En uno de dichos cuadernos, el número 5, se halló una anotación correspondiente al día 4 de septiembre de 2025, en la que se lee “llamar” y entre otras personas se encuentra “Roger por precios”. Esa circunstancia se analizó además con lo que surgió de las intervenciones telefónicas que el juez dispuso a las líneas pertenecientes a Miguel Ángel Calvete.

En una llamada que éste le realiza a Lorena Di Giorno, otra de las imputadas, le pregunta por personas de su círculo de confianza y puntualmente le consulta por Roger. En la conversación, Calvete se interesa por saber qué era lo que le habían secuestrado en el procedimiento de allanamiento y requisa a Roger Grant.

“Dichas circunstancias, dan cuenta de que Roger Grant además de ser el ejecutor de las órdenes de Daniel María Garbellini y Pablo Atchabahian, tenía algún tipo de vínculo directo con Miguel Ángel Calvete”, señaló el fiscal al imputar a Grant.